Opinió
No
No volem senglars als boscos que hem anat ocupant; no volem reciclar la merda que generem ni volem contenidors intel·ligents perquè ens fa mandra tenir una targeta més a la cartera; no volem un parc d’energia alternativa (a prop); no volem una sala de festes (a prop); no volem turistes (excepte quan nosaltres fem de turistes i pengem fotos de la torre Eiffel, la torre de Pisa o aquelles cales d’aigua blava de Menorca); no volem els xaves perquè col·lapsen les carreteres de la Costa Brava obviant que les de les comarques gironines també queden plenes i que una segona residència d’un barceloní a Tossa de Mar és igual de vàlida o invàlida que la d’un olotí a Begur; no volem una zona de baixes emissions tot i que la restricció sigui tan tova que no afecti quasi a ningú; no volem radars que controlin la velocitat encara que hi hagi vehicles que puguin matar els nostres fills; no volem ciclistes a les carreteres perquè ens fan arribar tard ni tampoc pels carrers perquè són uns incívics de mena tot i que nosaltres -quan anem a peu- travessem sempre en vermell si no passa cap cotxe; no ens agraden els grups de música de la Festa Major perquè nosaltres seríem molt millors programadors; no ens agrada el disseny dels gots de les Fires de Girona; no volem carrers pacificats encara que s’hagi demostrat que acaben beneficiant els comerços i que disminueixen la contaminació de tot l’entorn; no volem coipús ni cotorres perquè són invasors; no volem que talin arbres encara que ens diguin que estan malalts o morts i que poden caure al cap d’algú; no volem que els polítics cobrin però els hi exigim responsabilitats i professionalitat.
Estem a un pas de no voler eleccions per escollir els nostres polítics.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària