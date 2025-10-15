Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Tapi Carreras

No

Detall d’una urna plena de vots, en una imatge d'arxiu

Detall d’una urna plena de vots, en una imatge d'arxiu / Laura Fanals

No volem senglars als boscos que hem anat ocupant; no volem reciclar la merda que generem ni volem contenidors intel·ligents perquè ens fa mandra tenir una targeta més a la cartera; no volem un parc d’energia alternativa (a prop); no volem una sala de festes (a prop); no volem turistes (excepte quan nosaltres fem de turistes i pengem fotos de la torre Eiffel, la torre de Pisa o aquelles cales d’aigua blava de Menorca); no volem els xaves perquè col·lapsen les carreteres de la Costa Brava obviant que les de les comarques gironines també queden plenes i que una segona residència d’un barceloní a Tossa de Mar és igual de vàlida o invàlida que la d’un olotí a Begur; no volem una zona de baixes emissions tot i que la restricció sigui tan tova que no afecti quasi a ningú; no volem radars que controlin la velocitat encara que hi hagi vehicles que puguin matar els nostres fills; no volem ciclistes a les carreteres perquè ens fan arribar tard ni tampoc pels carrers perquè són uns incívics de mena tot i que nosaltres -quan anem a peu- travessem sempre en vermell si no passa cap cotxe; no ens agraden els grups de música de la Festa Major perquè nosaltres seríem molt millors programadors; no ens agrada el disseny dels gots de les Fires de Girona; no volem carrers pacificats encara que s’hagi demostrat que acaben beneficiant els comerços i que disminueixen la contaminació de tot l’entorn; no volem coipús ni cotorres perquè són invasors; no volem que talin arbres encara que ens diguin que estan malalts o morts i que poden caure al cap d’algú; no volem que els polítics cobrin però els hi exigim responsabilitats i professionalitat.

Estem a un pas de no voler eleccions per escollir els nostres polítics.

TEMES

