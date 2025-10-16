Opinió
L’eterna espera de la Casa de Cultura
M’alegra saber que l’escola de teatre El Galliner farà el pregó de Fires d’aquest any. La decisió està més que justificada perquè, al llarg dels seus 35 anys d’història, s’ha convertit en un referent indispensable de la cultura i el teatre a la ciutat. Però, a més, el reconeixement arriba en un moment molt necessari, després que l’escola hagi hagut d’abandonar la seva històrica seu a la Casa de Cultura de Girona per reubicar-se temporalment a Maristes, ja que la Diputació els va fer marxar perquè necessitava l’espai per a altres usos.
Però quins són, aquests altres usos? Al llarg dels últims anys, en aquest edifici estratègic al cor de Girona s’hi han fet diversos projectes, però majoritàriament ha estat infrautilitzat. L’any 2013 va tancar la seva biblioteca, que donava servei a tots els veïns del centre, amb l’excusa d’una reforma, però a hores d’ara la reobertura no ha arribat ni gairebé se l’espera, per molt que diguin les administracions. La marxa obligada del Galliner, ara fa uns mesos, li ha fet perdre una altra part de la seva ànima.
La voluntat de la Diputació és que la Casa de Cultura es converteixi en la seva nova seu administrativa, abandonant així els edificis que té actualment al Barri Vell. Veurem si això acaba succeint: de moment és només un projecte, i si les obres s’han d’assemblar a les de la biblioteca, la cosa pot anar per llarg. En tot cas, és una llàstima veure com un edifici enorme en un espai estratègic es va buidant de vida a l’espera d’un projecte que no sabem si s’arribarà a materialitzar.
