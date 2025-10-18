Opinió | CARTES
Imma SuredaFilles de M. Teresa IvarsAgustí Casanova i Masferrer
Aclariment
Soc usuària de la Girocleta des de fa més de 15 anys. He vist millorar el nombre de bicicletes, les parades i els carrils bici. Però encara no he vist una millora en dos aspectes essencials: la redistribució de bicicletes i el manteniment del servei.
Patim incidències constants des de sempre: parades buides, bicicletes que no funcionen, ancoratges defectuosos, targetes bloquejades per errors del sistema... I sobretot un Ajuntament que no en fa ni cas.
Un exemple: la parada del c/ Migdia, amb un nombre de bicis clarament insuficient, tot sovint està completament buida durant hores i fins i tot dies. Aquesta zona, allunyada del centre i amb molts habitatges nous, necessita més bicicletes i una redistribució més freqüent.
Les furgonetes de redistribució no funcionen prou hores al dia i no operen els caps de setmana. Calen serveis mínims els caps de setmana i en un horari més extens els dies laborables.
Les Fires de Girona són a tocar, i la situació empitjorarà. Per Fires, la gran majoria de persones usuàries de la Girocleta es desplaça cap a la Devesa i al centre, cosa que provoca un doble problema:
- Parades allunyades del centre sense bicicletes durant hores i dies.
- Parades del centre saturades.
Si tens la sort de trobar una bicicleta, quan arribis al centre no la podràs deixar enlloc.
El preu anual és molt assequible, gran avantatge, però cal plantejar-se si aquest preu permet donar un servei de qualitat.
La Girocleta és 100% sostenible, totalment alineada amb les polítiques de mobilitat neta i respecte pel medi ambient. Clau per reduir emissions, descongestionar el trànsit i promoure hàbits saludables, cosa que fa encara més incomprensible la manca d’implicació de l’Ajuntament en millorar-la.
És una gran idea, però no ho és si no s’executa bé. Ara mateix, no està a l’altura del que Girona i els seus ciutadans necessiten. n
En aquests dies de records i emocions contingudes, volem expressar el nostre més sincer agraïment a tot l’equip de la residència per l’atenció i el respecte amb què van cuidar de la nostra mare en els darrers dies vida.
Cada gest, cada paraula van demostrar una humanitat profunda i una dedicació que van anar més enllà de la justa professionalitat. En un moment tan delicat saber que la nostra mare era tractada amb estima i dignitat va ser un consol immens per a tota la família.
Gràcies per acompanyar-la amb paciència, tenir cura de cada detall i abraçar-la quan la força li mancava. A la vida una de les renúncies més doloroses és acceptar que et fas gran i has de dependre dels altres, aleshores la rendició física i mental és molt dolorosa.
Sempre recordarem la vostra calidesa i afecte. Moltes gràcies per ser-hi en moments tan durs. n
En l’article publicat sobre «Raons per veure o no veure TV3», vaig cometre un error.
Enumerava les hipòtesi per adoptar una actitud crítica davant la televisió i vaig cometre una pífia. Em sap greu. Vaig passar de la segona hipòtesi a la quarta saltant la tercera en la qual criticava l’ús excessiu, en programes pretesament humorístics, de paraules malsonants, que no aporten res i que l’interlocutor les treu del rebost dels mots grollers pensant que és graciós i trencador. n
