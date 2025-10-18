Opinió
La dermatosi i la falta de prevenció
El primer cas de dermatosi nodular contagiosa en granges de l’Alt Empordà es va confirmar el 3 d’octubre. L’endemà al matí, el conseller afirmava que la vacuna «no està autoritzada» i que, en tot cas, es podria autoritzar «de manera excepcional» allà on la malaltia «s’ha descontrolat». Hores després, rectificava i assegurava que garantiria la vacunació del boví a les zones afectades. La Comissió Europea no va aprovar el pla de vacunació a Catalunya fins dimarts, i el procés no va començar fins al dijous 9 amb un lot provinent de França. Entre el primer cas i l’administració de la primera dosi del vaccí van passar sis dies. Tenint en compte que la vacuna triga 21 dies a fer efecte, perdre’n sis per iniciar el procés d’immunització és significatiu per al control de la malaltia.
Els nous focus detectats els últims dies a Cassà de la Selva i la Catalunya Nord indiquen que estem lluny d’haver controlat la situació. La petició del Gremi de la Pagesia reclamant que s’habilitin més veterinaris per vacunar és més que raonable. També podríem mirar cap al país veí, on els estudiants de veterinària treballen sobre el terreny per participar en campanyes de vacunació en zones regulades.
El virus es va detectar al juny a l’illa de Sardenya i poc després va arribar a França. Des de l’estiu, diverses circulars del Ministeri d’Agricultura advertien de «l’alt risc de possible entrada de la malaltia al nostre país», i instaven a extremar les mesures de bioseguretat. El sindicat Unió de Pagesos ja havia demanat a principis d’estiu una campanya de vacunació preventiva a les comarques frontereres amb França.
El conseller argumentava que, sense casos, no es podia vacunar. Potser és el que indiquen les autoritats europees, però a Suïssa, sense focus declarats, van començar a vacunar la cabana bovina al juliol. Altres països europeus, també sense cap cas, es preparaven des de principis de setembre adoptant mesures preventives. És el cas d’Holanda, Dinamarca i Alemanya, que van establir acords estratègics per a la compra de vacunes.
En epidèmies com aquesta, una resposta ràpida és important, però la prevenció ho és encara més. I la sensació és que la factura que acabarem pagant -especialment els ramaders que han hagut de sacrificar la totalitat del ramat- serà dramàtica.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025