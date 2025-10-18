Opinió
Fa falta Diane Keaton
Quina falta li feia al món que es morís Diane Keaton? Era encantadora i no feia mal a ningú. Era el que ella mateixa volia ser i el que quedava al món del què va ser Katharine Hepburn. Entre l’una i l’altra cobreixen el concepte contemporani de l’encant femení insuperable, totes dues belles fora del calendari -fora del temps i fora del cànon- amb la xinxeta d’una naturalitat fresca, elegant i una mica excèntrica, per separar-se de l’avorrida centralitat i per no assolir la perfecció esfèrica.
D’aquest descentrament prové el seu vestuari únic, acumulatiu i desigual en la riquesa de Nova York o Los Angeles, com una versió femenina i blanca dels contemporanis sapeurs de penjador bantú amb barret de copa o salacot, armilla de paramecis o casaca militar, «chics» en la misèria del Congo.
Per Hepburn i Keaton cerco aquella alegria intel·ligent en els rostres que en totes dues expressava el seu sentit de l’humor poc complaent. De l’humor de Diane Keaton en parlen tots els qui la van conèixer, i el transmetia amb naturalitat a les pel·lícules del meu Woody Allen més admirat, que transiten de L’última nit de Boris Gruixenko a Manhattan, del riure a la neurosi.
Perquè no cal que agradin totes les fragàncies perquè agradi un perfum (i hi ha ocasions en què una aroma no és necessària), tampoc cal revisar severament la seva filmografia plena de comèdies de dones nord-americanes del segle XX, professionals i riques, amb problemes de dones nord-americanes del segle XX, professionals i riques, perquè aquestes pel·lícules d’esnob tinguin la seva hora i el seu dia. Una d’elles, la fallida Colgadas, l’emparenta amb un altre talent agut, Nora Ephron, autora de Quan en Harry va trobar la Sally, la millor comèdia de Woody Allen que Woody Allen hauria volgut fer. Una altra de les seves pel·lícules va consagrar l’estatus –detestable per a les dones– de «les primeres esposes», al qual ella va tenir el gust de no pertànyer, amb la seva solteria a termini i una discreció sostinguda amb els seus amants. No li feia cap falta al món que morís Diane Keaton.
