Opinió
La Terra és plana
La Terra és plana. Tots els científics, des de l’antiguitat clàssica als nostres dies, s’han posat d’acord per a tenir-nos enganyats i fer-nos creure que vivim en un planeta esfèric. La NASA i l’Agència Espacial Europea són unes tapadores que creen imatges falses per fer-nos-ho creure. Per cert que la NASA mai no va arribar a la Lluna, el projecte Apol·lo que ens va fer somiar quan érem petits va ser un engany destinat a deixar la Unió Soviètica amb un pam de nas. Les imatges de l’home trepitjant el satèl·lit van ser una aixecada de camisa i milers de persones es van posar d’acord a guardar el secret i cap d’ells ha confessat mai la conxorxa. Posats a dir, l’imperi del mal està molt dominat per les pèrfides indústries farmacèutiques del món. Els medicaments i les vacunes són un engany i no serveixen per a res. Pràcticament qualsevol malaltia es pot curar amb un traguinyol d’aigua de mar o fent un xarrup de lleixiu, especialment per «curar» l’autisme. Fa pocs dies, el president dels Estats Units d’Amèrica del Nord, Donald Trump, ha avisat que el paracetamol, si el prenen les dones embarassades, produeix també autisme. No ha d’estranyar que la totalitat de la comunitat científica hagi sortit en tromba a desmentir-lo. Ja se sap que els científics són uns corruptes i estan implicats a la conxorxa. Més encara, el Secretari d’Estat per a la Salut Robert F. Kennedy Jr. (el Kennedy que toca ara) ha relacionat autisme-paracetamol i circumcisió! Tot això quan encara no ens hem refet de la tragèdia de la pandèmia, creada en un laboratori xinès i del negoci de les vacunes que, en el millor dels casos no serveixen per a res, quan no serveixen per a inocular-nos un xip per a ser esclaus del Nou Ordre Mundial (aquell ordre de què va parlar George Bush Jr. quan va descobrir que Iraq fabricava armes de destrucció massiva a tota pastilla). El que francament no he aclarit és el motiu pel qual cada pocs dies ens fumiguen amb aquestes avionetes que deixen esteles al cel. Per a idiotitzar-nos, suposo.
Si, avui tiro d’ironia, però això ja no va de llegendes urbanes ni de la innocent noia fantasma de la corba que s’apareix als conductors, ni que Paul McCartney estigui mort i Elvis Presley encara és viu. Això va del retorn a l’obscurantisme, a les èpoques anteriors a la raó i al menystenir el mètode científic en favor de la superstició. Poc anem pas bé. Gota bé. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
