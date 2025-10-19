Opinió
El Pont Major, una aposta de ciutat
A Girona fa temps que quan parlo de transformació urbana i de tenir una proposta de futur per a la ciutat em refereixo als quatre punts cardinals. La Girona que volem que vingui. Al Sud, el canvi de Carretera a Avinguda Barcelona; a l’Est, el Pla Integral que hem redactat per aconseguir suport de la Generalitat i l’Estat pels barris de Font de la Pólvora, Vila-roja i Mas Ramada; a l’Oest, Sant Narcís i Santa Eugènia, el futur Campus de la Salut Josep Trueta; i finalment al Nord, el Pla de Barris del Pont Major.
Deixeu-me que avui em centri en aquest últim ja que aquesta setmana hem entrat la proposta del “Pla de Barris” pel Pont Major. Un projecte redactat a partir de les necessitats del barri, de les necessitats expressades per la gent que hi viu i hi treballa, i que si l’aconseguim implicarà una inversió de prop de 25M€ a Pont Major.
Hi ha barris de nova generació, que s’estan construint ara, que no tindran mai algunes de les característiques que fan del Pont Major un barri tan únic i especial. El Pont té una morfologia típica de l’urbanisme català, crescut al llarg del Passeig amb cases suburbanes de parcel·les llargues i estretes, que conformen un conjunt patrimonial reconegut a l’Inventari de Patrimoni de Catalunya. També té un espai verd i no urbanitzat amb un enorme potencial per connectar amb les Ribes del Ter: té, de fet, la seva pròpia Devesa. Finalment, el barri té una densitat mitjana, amb un teixit compacte però amb presència de jardins i espais verds al voltant de moltes cases. Per tant, Pont Major compta amb uns bons condicionants urbanístics per a revertir les tendències que s’han detectat els darrers anys, en part degudes a l’aïllament físic del barri així com als canvis sociològics que s’hi han anat produint i als efectes de la precarització econòmica generalitzada.
En aquest sentit, confiem que el Govern d’Illa tindrà en compte la necessitat de descentralitzar el país de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i invertirà recursos a les ciutats com Girona que fa anys que arrosseguen importants retallades de pressupost. I és que el Pla de Barris de Pont Major inclou una transformació important i necessària al barri en tres grans sentits. D’una banda, la construcció de voreres, avui en dia encara inacabades i la millora de la il·luminació i l’espai públic. De l’altra, una oportunitat per endegar una rehabilitació integral dels edificis construïts fa dècades (com el conjunt patrimonial de les cases Entremitgeres o el Grup Pont Major) i, evidentment, l’impuls dels sectors de planejament pendent: introduint usos més diversos i generant més habitatge assequible. En tercer lloc, el Pla preveu la creació d’un gran eix verd al c/ Portilligat al voltant de les Deveses del Pont (entre l’Institut i les escoles) que connectin millor el sud i el nord del barri i a la ciutat, que es dignifiquin i que signifiqui una nova centralitat a Girona, amb espais de joc i també amb un nou equipament per a joves, de cultura i que sigui per a tots els gironins i gironines. I, finalment, una actuació transversal a totes les altres que és l’ampliació de noves polítiques socials i educatives que reforcin els centres educatius del barri, la pràctica esportiva i també la xarxa d’entitats i associacions ja existents per consolidar la comunitat, el barri, divers, amb present i futur.
Són massa anys amb situacions per solucionar a carrers com ara Gran Canària, Illes Filipines o el mateix Sant Joan Bosco. Fa uns dies hi vaig fer una reunió oberta amb veïns, una vuitantena, i la sensació d’esgotament hi era present. En som conscients i el govern de Guanyem, Junts i ERC hi hem posat fil a l’agulla. El patrimoni històric, cultural i natural del Pont ens fa ser ambiciosos. Ens imaginem aquest Pont que sigui sencer i que deixi d’estar a mig fer. Un Pont viu, més digne i meś amable, que amb altres propostes com la rehabilitació de l’antic teatre de l’institut, que hauria d’encapçalar la Generalitat, la millora de la neteja, la jardineria i també de la gestió dels residus, estem convençuts que ens portarà a una nova entrada de la ciutat que, més enllà d’això, serà també un barri central de la Girona del segle XXI. A Girona, hem fet la feina. Ara, falta que el Govern de la Generalitat passi dels anuncis a la dotació pressupostària i les actuacions concretes per evitar la competència estèril entre municipis i maximitzar la rehabilitació integral de desenes de municipis arreu del país.
Acabo convidant els gironins a caminar o passar un diumenge pel Pont Major, hi descobrireu un paisatge fluvial poc conegut i un entorn patrimonial amb un gran potencial. El Pont també és Girona. I Girona també és el Pont.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Assalten un jove al Barri Vell de Girona i el colpegen al cap amb una ampolla de vidre per robar-li
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip