Opinió
Els autònoms i el centre polític
Des de fa ja algunes setmanes alguns mitjans de comunicació estan publicant enquestes. Totes elles –llevat de la del CIS– ofereixen uns resultats bastants semblants. L’ascens de Vox serà clau perquè es pugui materialitzar un canvi polític. Però no hi ha res definitiu i ja se sap que aquests estudis sociològics marquen tendències, però que en més d’una ocasió s’han equivocat.
Mentre el PSOE s’està recuperant lentament, el PP perd cada mes vots en favor de la formació d’Abascal que, en cas de confirmar-se la seva setantena d’escons, ocuparà diversos ministeris a l’estil trumpista i empetitirà la figura d’un Feijóo que continua vigilat de prop per una Díaz-Ayuso que cada dia li juga més a la contra. Si ja va decapitar Pablo Casado, tampoc tindrà pietat amb el líder gallec que ja pateix símptomes de feblesa en les seves compareixences públiques.
Pedro Sánchez només podria revalidar la presidència si les formacions d’esquerra fossin capaces d’aixoplugar-se sota una única candidatura. Però a hores d’ara això sembla impossible i més quan les noies d’Unidas Podemos –el tàndem Montero-Belarra– continuen sense pair els menyspreus constants del PSOE i Sumar. Amb Pablo Iglesias d’assessor, movent-se darrere el canyer i donant instruccions a les seves alumnes, prefereixen morir matant com ja van fer a Madrid amb Manuela Carmena quan llençaren 42.000 vots a la paperera, que haurien estat decisius per a la victòria de la llavors alcaldessa, improvisant un candidat a darrera hora.
Els darrers quinze dies han estat letals per al PP. A la crisi sanitària d’Andalusia, s’hi afegí la intervenció d’Ayuso a l’Assemblea de Madrid, tot demanant que les dones viatgin a Londres si volen exercir el seu dret a l’avortament. I si amb això no n’hi hagués prou, Mazón continua marejant la perdiu, mentre els familiars de les víctimes de la dana no el volen veure ni en pintura en el pròxim funeral d’estat. En aquest sentit, Feijóo no s’ha pronunciat i s’ha dedicat a continuar parlant de corrupció en una estratègia totalment equivocada perquè només ajuda a engreixar encara més Vox. Ja per necessitat aquestes darreres hores ha començat a parlar d’economia en trobades a Sòria i amb la petita i mitjana empresa familiar.
Ara mateix Pedro Sánchez gaudeix d’una gran oportunitat per a lluitar pels vots del centre polític, un espai que continua orfe i que té milions d’electors. Els líders han de ser valents i de tots és sabut que un liberal no segueix una doctrina política i que no tot és blanc o negre, sinó que hi ha molts matisos. I el PSOE avui pot ocupar aquest espai central des d’una socialdemocràcia oberta i capaç de corregir errors propis.
Si Feijóo continua la seva pugna amb Vox, Sánchez té ara un tema a resoldre si no vol renunciar a l’espai central. El govern espanyol s’equivoca en pretendre elevar les quotes dels treballadors autònoms. Avui es calcula que Espanya en té uns 3,5 milions que es veuen obligats a fer molts sacrificis per a quadrar els seus números. A part d’això, tenen unes pensions molt baixes. Feijóo ja s’ha adonat d’aquest nínxol de votants i ha començat a fer promeses en clau electoral. Abans-d’ahir la Moncloa va reaccionar i ja la ministre del ram està rectificant la seva proposta inicial. La paella pel mànec la té Sánchez i si vol aixecar el vol de debò ha de fer una aposta clara en favor de les classes mitjanes. L’autònom avui mereix atenció i no ser menystingut. Com molt bé escrivia aquest proppassat cap de setmana el periodista Jordi Juan la majoria treballen molt més enllà de l’edat de jubilació, no tenen ingressos fixos, treballen més de les vuit hores diàries, no poden gaudir de massa vacances ni de baixes laborals. En definitiva: no és cap ganga.
Si els ICO i els ERTE foren fonamentals per a salvar empreses en l’època de la covid, avui és més necessari que mai ajudar els autònoms que són una franja important de la classe mitjana de casa nostra. La macroeconomia va bé, fins i tot és de les capdavanteres d’Europa, però una franja de ciutadans no ho noten en el seu dia a dia. És per això que el govern hi ha de dedicar esforços si de debò no vol renunciar a un espai central de la societat espanyola, que està essent abandonada pel principal partit de l’oposició que no sap com fer-ho per a frenar una ultradreta que amb missatges populistes, alternant les mentides amb les mitges veritats, veu com cada setmana esgarrapa vots als seus rivals conservadors.
