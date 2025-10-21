Opinió
El peatge de la 2Cat
Amb bombo i platerets es va anunciar que «el Consell d’Administració de RTVE va aprovar el (...) 28 de març, el llançament del projecte 2Cat sense cap vot en contra. El nou canal en català de RTVE ampliarà l’oferta audiovisual a Catalunya i donarà espai a noves mirades, veus i continguts». Junts es va afanyar a sortir a la palestra per deixar clar que: «L’acord consisteix en el fet que La 2 a Catalunya emeti íntegrament en català i també el canal infantil Clan, així com les transmissions esportives que faci la cadena. No es tracta d’un nou canal i no es tracta de fer competència a l’oferta existent, sinó d’augmentar de manera molt significativa la presència del català en el mapa televisiu i reforçar les empreses catalanes del sector audiovisual».
Bé, que ningú dubti que aquest canal, estrenat oficialment el dilluns 13 d’octubre, és un peatge que Pedro Sánchez ha pagat a Carles Puigdemont. De fet, consistirà en una desconnexió territorial amb una programació majoritàriament en català amb un clar objectiu propagandístic.
La notícia sobre la cadena 2 de TVE remodelada era una constatació de la supervivència d’una elit política i mediàtica que, després del fracàs del procés, si abans se servien del poder apel·lant a la ruptura amb l’Estat, ara s’hi aferren per utilitzar els mitjans de comunicació per difondre i estendre la ideologia de l’independentisme.
Una afirmació avalada per la contractació de Jordi Basté, Vicent Sanchis i Toni Soler. El primer és un dels tertulians que amb més afany va defensar el procés. El segon va ser el capdavanter mediàtic com a director de TV3 del 2017 al 2022. Pel que fa a Toni Soler tindrà un espai a 2Cat, a més del filó a 3Cat que continua gaudint amb la seva productora Minoria Absoluta.
De totes maneres, els independentistes del morro fort no han vist amb bons ulls aquest tripijoc en l’àmbit dels mitjans de comunicació que recorda els anys de la sociovergència en el repartiment del control del poder autonòmic per part de CiU i del poder local en mans del PSC.
Lògicament, des del món de la ultradreta espanyola, la posada en marxa de La2cat s’ha titllat d’un malbaratament de recursos públics i d’una nova cessió als enemics de la unitat d’Espanya.
Doncs, de moment, no n’hi ha per a tant. La primera temporada del nou canal tindrà un pressupost inicial de 8 milions d’euros, amb la previsió d’augmentar fins a 11 milions l’any 2026.
És una quantitat petita si es compara amb l’aportació de l’any 2024 de 359,7 MEUR a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que gestiona els canals de Televisió de Catalunya, les emissores de Catalunya Ràdio, a més dels mitjans digitals generats.
Ara bé, en el cas de La2Cat, tot és començar.
Subscriu-te per seguir llegint
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva