Opinió
El temps dirà el guanyador real
El BBVA ha sigut l’excepció en el mercat enmig de la caiguda generalitzada dels valors de la banca a escala global, afectats pels dubtes sobre l’estabilitat d’alguns bancs regionals als Estats Units. A Espanya, les accions de l’entitat es van revaloritzar un 6% davant les caigudes del 3,4% del Santander, del 3,12% de CaixaBank i del 6,8% del Banc Sabadell. Com és possible? És la pregunta que es pot fer qualsevol persona que hagi seguit els avatars de l’opa, liquidada aquest dijous amb l’anunci que només una quarta part dels accionistes del Sabadell es volien unir al BBVA.
De victòria agra a derrota dolça. Podria ser l’altre titular. El temps acabarà posant a tothom al seu lloc; però, mentrestant, la dada més objectiva: els accionistes del BBVA han sigut els que hi han sortit guanyant en les últimes 24 hores. Una altra cosa és què pot passar amb l’evolució de les accions i amb el futur de la cúpula directiva, que dependrà de l’estratègia que decideixi el banc i la seva capacitat de convèncer els inversors a mitjà termini.
El BBVA va tenir l’oportunitat de donar-se per venut fa mesos. L’orgull l’hi va impedir. Hi havia raons per retirar-se. L’oposició de la majoria de les institucions, els obstacles que anaven generant l’òrgan que regula la competència (CNMC), més l’oposició del Govern de l’Estat i la mateixa Generalitat de Catalunya, anaven creixent. Es va arribar a parlar més d’identitats i emocions que d’arguments racionals. Molt de temps dedicat a una causa que s’anava complicant en un món, el financer, on cada minut pot representar guanyar o perdre milers d’euros. Una condició necessària de qualsevol dels grans inversors institucionals és la certesa en les expectatives de futur i l’estabilitat en les apostes que fan.
Es creia realment Carlos Torres, president del banc basc, la seva predicció que obtindria l’aval de més del 50% dels accionistes? O va ser l’especulació que hi hauria una segona opa, amb millora del preu i pagament en efectiu, la que va promoure l’abstenció dels inversors institucionals a última hora? En el negoci financer hi continua havent espai per a totes les mides perquè la diversitat dels clients hi obliga. Mentre el BBVA haurà de decidir el seu futur com a banc global i si vol participar en un procés de fusions transnacionals; el Sabadell haurà de decidir en quin espai geogràfic vol enfocar el negoci. Pot continuar creixent només a Espanya o pot intentar liderar una fusió amistosa amb alguns dels bancs mitjans que el segueixen per darrere en el rànquing, començant per Unicaja.
L’examen el validarà el preu de l’acció i la seva capacitat per recuperar la ressaca. Els accionistes del Sabadell, també els minoritaris, poden ser els primers a demanar explicacions si el valor no supera aviat els 3,39 euros que oferia el BBVA, una vegada repartits tots els dividends extraordinaris que ha anunciat. És clar que Josep Oliu, president del banc català, pot dir allò de tot això que tinc de més.
