Opinió
Aquest titular tampoc és mentida
Tinc tota la fe del món en què la pau arribarà ben aviat a Gaza i a tot el Pròxim Orient, que d’aquí a poc temps veurem néixer l’Estat Palestí i que conviurà en harmonia amb Israel. Igualment, estic plenament convençuda que el senyor Putin baixarà del burro d’aquí a no massa i aturarà la guerra contra Ucraïna, s’avindrà a raons i deixarà d’enviar a la mort als seus soldats i als de l’altre bàndol (i als civils, de retruc). Confio en les facultats mentals del president nord-americà i penso que Trump és el líder que ens cal per aconseguir pau i justícia social, i per fer arribar els Drets Humans a tots els racons del nostre planeta.
Em sembla lícit i honest utilitzar la desgràcia d’haver patit dos avortaments per fer política i per complicar encara més la decisió d’avortar a les dones que necessiten fer-ho. També m’ho sembla aprofitar l’horror del genocidi a Gaza per esgarrapar uns quants vots, així com culpar la immigració de tots els mals (ja se sap que tots els immigrants són delinqüents). Però també està clar que tots els immigrants són bones persones. Tan cert com que tots els espanyols són fatxes, i que tots els espanyols són simpatiquíssims. També és ben sabut que tots els catalans som honrats, que parlem català només per tocar la moral als que no el parlen (aprofito per dir que el futur del català no em preocupa gens ni mica) i que som tots uns garrepes. Per cert: si Catalunya fos independent, no existiria la corrupció política, lligaríem els gossos amb llonganisses i s’acabaria el problema de l’habitatge. Us he dit ja que el poder no corromp i que les religions haurien de tenir molt més pes en les societats? I que el món no se’n va a la merda?
El feminisme ha anat massa lluny. Tots els homes són masclistes. Totes menteixen. Si la teva parella té gelos és perquè t’estima. Hauries d’estar contenta si el teu marit t’ajuda a casa. No hauries de permetre que la teva nòvia surti de festa amb les seves amigues. Qualsevol mirada masculina és una agressió. A les dones ens cal un home que ens protegeixi. Si tens por de sortir al carrer, no vesteixis com vesteixes.
Els homosexuals són malalts i mereixen morir. Les persones transgènere són engendres. Els nens han de tenir un pare i una mare. Els nens que creixen en famílies tradicionals són més feliços que els que creixen en altres models familiars. Els nens han de poder decidir-ho tot. S’ha d’evitar com sigui que la mainada es frustri i s’avorreixi.
Les meves amigues i els meus amics no tenen cap defecte. Sempre estic de bon humor. Mai m’enfado per collonades. Quan em llevo estic fresca com una rosa. No suporto els animals. Odio estar sola. No m’agrada fer vida social. No em costa gens fer activitat física. L’edat només et resta. Fer-me gran m’encanta. No accepto el pas del temps. No enyoro les persones que ja no hi són, ni crec que les seves ànimes ens acompanyin sempre. No suporto la meva feina. Si no treballés m’avorriria. Tot el que he escrit en aquest article és veritat.
