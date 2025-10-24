Opinió
Jeannine Abella
Buidat sanitari: la mort de tot un sector
Avui Catalunya té 10 granges buides de vaques que fa 15 dies eren plenes. 11, si sumem que la darrera granja de vaques de llet del Pallars Sobirà ha tancat voluntàriament. 10 granges que fa 15 dies lluitaven contra els seus problemes del dia a dia però anaven fent. Els preocupa l’excés de paperassa, la falta de personal i la bioseguretat; perquè a França hi ha una mosca que si arriba, serà la ruïna del sector. I la mosca ha arribat. I el Departament, tot i els avisos dels ramaders, no havia ni imprès el protocol per llegir-ne les instruccions. Quina llàstima que la voluntat d’avançar-se dels ramaders no fos compartida pel Departament d’Agricultura.
El departament diu amb orgull que en 5 dies ja s’estava vacunant. I jo sento vergonya. Tot i els avisos no hi havia res preparat. Fins i tot les primeres 24 hores van negar la necessitat de vacunar! Clar, no sabien si en podrien comprar i és millor confondre la societat fent-los creure que no cal. Però als ramaders no els enganyaran.
Dermatosi nodular contagiosa, ara tots coneixem aquest nom. I el que implica: buit sanitari. Sona menys agressiu que matar totes les vaques i vedells d’una granja en menys de 24 hores. Amb això sí que han estat ràpids, en matar tots els animals! Però amb desinfectar la granja, destruir el pinso, la palla i els fems... uff és que el protocol costa de complir!
Per no parlar dels 280 quilòmetres que han de fer les restes animals per ser incinerades a La Noguera. Sí, a la planta incineradora de Térmens, on en 15 quilòmetres a la rodona s’hi concentra el 10% de la producció de llet de tot el país. L’entorn de la incineradora s’hauria d’estar vacunant, tot i les mesures de seguretat implementades, el risc 0 no existeix. Tot i que una feina ben feta hagués estat tenir a punt una autorització de destrucció de sacrificis in situ per si arribava aquest moment, o el de la PPA o el de la grip aviar.
Al debat de política general, Junts per Catalunya vam demanar que l’equip d’experts que s’ha creat per gestionar la dermatosi elabori un informe el més ràpid possible que determini si realment els buits sanitaris són efectius. Cal sacrificar tots els animals només perquè ho diu Europa? I si ho analitzen els nostres professionals? És que Catalunya no té eurodiputats que puguin lluitar per canviar una realitat si és injusta? Al pas que anem, i tant de bo m’equivoqui, la incompareixença del departament pot suposar la fi de tot un sector i no serà per falta de ganes i d’empenta de tots els nostres ramaders. Sort en tenim d’ells.
