Meritxell Comas

En Gerió, jubilat en un magatzem

En Gerió, el trenet turístic que durant 18 anys va enfilar-se pels carrerons més esmolats del Barri Vell per fer descobrir les seves joies a gironins i visitants arribats d’arreu del món, ara gaudeix d’una merescuda jubilació aparcat en un magatzem de Blanes propietat de l’empresa Carrilets Turístics de Catalunya. Desmuntat, això sí, amb la màquina per un costat i els vagons per l’altre. Perquè a banda de l’edat, que no perdona ni als entranyables trenets, també li ha passat factura l’aparició de combois elèctrics que no s’atipen de dièsel.

Quan va abandonar Girona el 2012 -l’empresa assenyala que no es van presentar a concurs perquè «les condicions que va posar l’Ajuntament eren irreals»- en Gerió va recórrer, també vestit de verd i negre, l’Escala, Tarragona i Barcelona (aquí feia campanyes de Nadal), i finalment va desembarcar a les localitats mallorquines de Can Picafort i Alcúdia, on també feia rutes turístiques. Després, l’empresa va decidir jubilar-lo i des del 2017 està aparcat al magatzem (encara està matriculat i segueixen pagant-ne els impostos).

Qui sap si en Gerió algun dia tornarà a funcionar. Una nostàlgia que, per molt irrisòria que soni, porta una qüestió de fons: els valors que ja no es recuperaran. I és que el trenet, que feia parada i fonda al Pont de Pedra, acostava a casa als veïns del Barri Vell que veia carregats amb bosses; a persones sense llar que es dirigien a La Sopa; i ensenyava el Temps de Flors més inaccessible a persones amb mobilitat reduïda. Aquest era el veritable valor humà d’un trenet que, com tantes altres coses, han passat a la història en aquesta ciutat a la deriva.

