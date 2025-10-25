Opinió
Robots amb feina, humans amb valor
Documents interns d’Amazon revelats aquesta setmana per The New York Times, suggereixen que l’empresa estudia la possibilitat de construir i utilitzar més robots per substituir els treballadors humans. La publicació no especifica si això comportarà acomiadaments massius, però si que permetrien a Amazon evitar contractar nous treballadors per satisfer la creixent demanda, cosa que es traduiria en 600.000 llocs de treball substituïts l’any 2033. Els documents semblen desmentir el director de robòtica global de la multinacional, Stefano La Rovere, que en els últims mesos ha intentat convèncer el públic que no estaven automatitzant el treball amb el desplegament de la robòtica.
Fa pocs dies també hem vist com una màquina collia pomes en un camp de Lleida, gràcies a drons amb ventoses dotats d’intel·ligència artificial que podia seleccionar la fruita segons el color i mida desitjat. I fa unes setmanes ens meravellàvem amb un humanoide que carregava un rentaplats i feia altres tasques domèstiques.
Els avenços tecnològics, com la robòtica, només tenen sentit si permeten avançar en el progrés social i elevar el benestar humà. En aquest àmbit coincideixo plenament amb Edgar Nolla, professor de macroeconomia i emprenedor gironí, que aquesta mateixa setmana explicava que el principal repte que tenim és «reimaginar el valor de l’ésser humà en un sistema que ja no necessita el seu esforç, però sí de la seva intel·ligència, empatia i creativitat».
