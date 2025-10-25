Opinió
Sant Narcís, patró de Girona, entre història i festa
Cada 29 d’octubre, Girona celebra Sant Narcís, el seu patró. Les Fires que porten el seu nom omplen la ciutat de colors, música i retrobaments, però també de memòria i identitat. Bisbe del segle IV i martiritzat amb sant Fèlix, Sant Narcís continua essent un punt de trobada espiritual i cívic. En ell, la ciutat reconeix la seva força interior, nascuda de la fe i de la fidelitat als propis orígens.
Llegenda de la petjada
La tradició situa la seva casa prop del carrer del Pou Rodó. La llegenda explica que, en plena persecució, Narcís va enganyar els soldats deixant la marca dels seus peus com si hagués entrat a casa, quan ja havia fugit. Aquesta petjada, encara visible prop de Sant Feliu, simbolitza protecció i enginy, recordant la fe discreta però valenta dels primers cristians. Girona hi reconeix també el seu caràcter: prudent, tenaç i capaç de trobar camins nous fins i tot en temps difícils.
El miracle de les mosques
Durant el setge de 1285, les tropes de Felip III de França van profanar el sepulcre del sant i, segons la tradició, eixams de mosques van atacar els invasors fins a fer-los fugir. Amb els segles, les mosques s’han convertit en el seu símbol inseparable i en emblema de Girona: petites, humils i indomables, com l’esperit dels seus habitants.
Missa solemne i autoritats
Des de 1387, Sant Narcís és el patró oficial de la ciutat. La seva festa combina litúrgia, cultura i orgull local. La missa solemne, oficiada pel bisbe de Girona, fra Octavi. Compta amb l’assistència de totes les autoritats locals i de les administracions autonòmica i estatal, així com d’altres entitats. La processó amb la relíquia reforça la fe que protegeix la ciutat i manté el vincle amb les generacions que ens han precedit.
Tradició popular i noves iniciatives
Les Fires uneixen tradició i modernitat: l’olor de castanyes i sucre cremat es barreja amb el soroll de les atraccions i els crits de la canalla. Enguany s’inaugurarà un nou vitrall a la basílica, obra de Josep Perpinyà, que representa santa Afra, vinculada a Sant Narcís i el seu diaca Sant Fèlix . Una creació de llum i color que expressa fe, bellesa i tradició artística, homenatjant l’ànima més profunda de Girona. Com aquell raig de llum que travessa el vitrall, Sant Narcís continua il·luminant la ciutat amb una claror que no s’apaga mai.
