Opinió
Fil directe (light) amb l’alcalde
Fa molts anys, deuria ser a principi de segle, Televisió de Girona emetia els divendres a la nit, coincidint amb el porno codificat de Canal +, pel·lícules una mica pujades de to, en obert. Una espectadora que no hi estava d’acord va aprofitar el mític programa Fil directe amb l’alcalde per recriminar-li a Joaquim Nadal (dit sigui de pas que poc hi podia fer perquè no es tracta la televisió d’una empresa municipal), en directe, amb una trucada telefònica. Així era el programa, que ja venia de la ràdio. Una hora on Nadal, i posteriorment Anna Pagans, se sotmetien sense xarxa a les preguntes dels ciutadans. A vegades els raspallaven, a vegades hi havia hagut agres discussions.
Poc se n’ha parlat, però Televisió de Girona torna a emetre un programa similar des d’aquest dijous: Fil directe. És la mateixa idea però en una versió light, més curta (l’espai només dura vint-i-set minuts) i on no hi ha possibilitat de mantenir cap diàleg amb Lluc Salellas. Les preguntes es fan arribar via whatsapp (text o àudio) i fins i tot un espectador va enviar una carta per correu. De trucada en directe, cap. I és clar, això li treu una mica de gràcia a l’espai, per allò que ni Nadal ni Pagans sabien per on els sortiria l’interlocutor.
En aquesta primera edició es van tractar diversos blocs de qüestions. Es va començar per la seguretat, es va seguir pels aparcaments, a deu minuts del final es va introduir el tema de la neteja i ja quan el quart àrbitre aixecava els minuts de descompte es va tocar el canvi de nom de la plaça Poeta Marquina. Tot força polit i amable, amb Salellas tenint l’oportunitat de poder enviar els seus missatges sense que ningú li portés la contrària. Es veu que a partir d’ara Fil directe es farà un cop cada mes, el tercer dijous. La idea és bona, però per fer-la més divertida i amb múscul ampliïn la durada i obrin el telèfon, que riurem.
