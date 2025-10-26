Opinió
La internacional feixista de Pinochet
Fa 50 anys, l’exvicepresident xilè Bernardo Leighton i la seva dona, Anita Fresno, van ser víctimes d’un atemptat a Roma organitzat per la policia secreta de la dictadura xilena, la DINA. L’atemptat no va ser un fet aïllat, hi van participar activament neofeixistes italians i va formar part d’un projecte més ambiciós, l’Operació Còndor, l’acord entre els règims de l’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Paraguai i Perú per perseguir i exterminar opositors d’esquerra.
Al seu llibre Condor Nero. L’Internazionale fascista da Pinochet a Roma (Paesi Edizioni), presentat fa uns dies a Roma, la periodista Patricia Mayorga no només reconstrueix la història d’aquest atemptat, també demostra, a partir d’una extensa investigació que inclou documents desclassificats de la CIA, la interrelació de les dictadures sud-americanes dels 70 amb el franquisme i amb neofeixistes europeus per materialitzar una mena de croada global contra el "càncer marxista".
Un nom recorre tot el llibre. És el de Michael Townley, un agent nord-americà de la DINA que va organitzar grups d’acció paramilitar contra el govern de Salvador Allende i va participar en la repressió de la dictadura al punt que va convertir el soterrani de casa seva en un centre de tortura on s’experimentava amb els presoners amb gas sarín. Townley va ser responsable de l’atemptat contra Leighton, però també va participar en els assassinats de Carlos Prats, excap de les Forces Armades xilenes, a Buenos Aires, i d’Orlando Letelier, exministre de Relacions Exteriors d’Allende, a Washington.
Patricia Mayorga reconstrueix la trajectòria de Townley i les seves visites a Roma on ell i la seva dona s’allotjaven en hotels, però també als dominis de Stefano della Chiaie, membre d’Avanguardia Nazionale, que cooperava amb l’Operació Còndor i que va organitzar el crim contra Leighton que va ser executat pel neofeixista Pierluigi Concutelli. Altres italians desfilen pel llibre, com el príncep Junio Valerio Borghese, líder del Fronte Nazionale que el 1970 va planejar un cop d’estat contra el govern italià.
Per què van triar un democratacristià? Leighton no era d’esquerra, però s’havia tornat molt incòmode per a Pinochet perquè havia signat amb altres diputats una carta de condemna al cop i s’havia establert a Roma. Per a Pinochet, la presència de Leighton a Itàlia era molesta perquè Enrico Berlinguer, aleshores secretari nacional del Partit Comunista Italià, havia publicat les seves «Reflexions sobre Itàlia després dels esdeveniments de Xile» on exigia un «compromís històric» amb la Democràcia Cristiana italiana. L’atemptat va impedir que Leighton desplegués la feina que tenia al cap i que consistia a reunir, amb el suport de Berlinguer i la Democràcia Cristiana italiana, tota l’oposició a la dictadura xilena, no només la d’esquerra.
Condor Nero. L’Internazionale fascista da Pinochet a Roma reconstrueix una part de la història de Xile que segueix a mig escriure, però també projecta llum sobre el present. Perquè com diu Federico Bonadonna, les extremes dretes mai no actuen aïllades, sempre troben suport en aparells institucionals i aconsegueixen cobertura i convergències ideològiques que transcendeixen les fronteres per assolir el poder i destruir la democràcia.
Subscriu-te per seguir llegint
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- El Galliner munta un «bon pollastre», reivindica el teatre i fa crítica social en el pregó de les Fires de Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona