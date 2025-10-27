Opinió
Sissí se’n va a Lloret
Els rodatges a Blanes segueixen sent anecdòtics, tot i les promeses de l’antic regidor, mentre els municipis veïns es consoliden com a destinacions atractives per a productores i sèries internacionals
Fa un parell d’anys, un llavors regidor anunciava davant del Consell de Cultura de Blanes (un organisme més virtual que real) la creació d’un Film Office blanenc. L’afició cinèfila del regidor va propiciar la posada en marxa del Festival de Cinema Blanes- Costa Brava i també d’aquest servei que, com en tots els altres municipis on s’han endegat iniciatives similars, estava destinat al fet que les productores del sector poguessin planificar, agilitzar i realitzar rodatges en les millors condicions, en paratges i localitzacions del municipi. Han passat dos anys i, tot i no disposar de xifres, no crec que la primera vila de la Costa Brava (geogràficament parlant) s’hagi beneficiat gaire de la iniciativa.
El 2023 unes estadístiques publicades pel Diari de Girona presentaven les següents dades. Les comarques de Girona havien acollit 173 rodatges (pel·lícules, sèries, publicitat...) dels quals 28 s’havien realitzat a Lloret i 27 a Tossa. Entre totes dues viles selvatanes i marineres sumaven gairebé un 30% de total. Els rodatges en exteriors blanencs eren, en canvi, insignificants.
Fa pocs dies, una productora alemanya ha estat rodant durant sis dies diverses escenes de la tercera temporada de la sèrie Emperadriu. Els jardins de Santa Clotilde, cala Boadella i Can Rubiralta a Lloret de Mar han configurat una bella escenografia natural per a les ventures i desventures de l’emperadriu Sissí. El benefici econòmic que tot plegat ha suposat per als lloretencs ha depassat, segons informacions municipals, els 200.000 euros. Cal afegir-n’hi un altre: el d’uns paisatges que a través de Netflix, productora de la sèrie, faran la volta al món. No fa massa temps, aquests indrets havien acollit, també, el rodatge d’alguns capítols de la popular sèrie Joc de Trons.
Els parlava fa una setmana en aquest espai de camins de ronda i concretament del que connecta la Fosca amb es Castell. Doncs bé, el dia de la passejada, a la petita i pintoresca cala s’Alguer, a mig camí entre l’una i l’altra, s’hi rodaven també escenes d’Emperadriu. Amb un desplegament enorme de personal com el que ha comportat el rodatge lloretenc. I amb la remarcable quantitat de càterings, pernoctacions, lloguer de vehicles, etc. que ha suposat tot plegat. La gent del Festival Office deuen estar satisfets.
I a Blanes? Hem millorat en el rànquing de rodatges gironins durant aquests darrers dos anys? Es mantindrà l’impuls que havia de donar a tot plegat (Blanes Film Office i Blanes Film festival) l’ara ja dimissionari regidor de cultura que els va impulsar? Per les informacions que m’arriben no semblaria pas massa evident. Haurem d’esperar, potser, a veure si algun director o alguna productora s’anima amb una nova revisió de la història de Cristòfol Colom, les seves caravel·les i els seus descobriments. I així, les dunes i els aiguamolls del Delta de la desembocadura del riu Tordera es podran convertir, una vegada més, en les platges del Carib on van fondejar la Niña, la Pinta i la Santa Maria.
