Opinió
Girona manté una de les fiscalitats més altes
Fa pocs dies s’han aprovat provisionalment les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2026 i els grans titulars que s’han traslladat des de l’equip de govern de Guanyem i Junts són la congelació de la majoria dels impostos, i la baixada de la taxa d’escombraries per a un important nombre de contribuents. Malgrat que els titulars sonen bé, com sempre cal llegir la lletra petita i veure en què consisteixen les noves mesures tributàries que es proposen.
D’entrada, la congelació dels impostos podria semblar una bona notícia per a les butxaques dels gironins i gironines, però si tenim en compte que la majoria es troben al màxim de la seva imposició, Girona, un any més, serà una de les capitals de província amb la fiscalitat local més elevada. Cal recordar que és potestat dels ajuntaments aprovar els tipus impositius establerts per l’Estat dins d’unes forquilles de mínims i màxims, i que l’Ajuntament de Girona des dels temps de l’antiga Convergència va anar pujant-los any rere any fins arribar als màxims actuals.
Gràcies a la congelació anunciada, es mantenen els tipus dels principals impostos municipals en màxims. A Girona, el 2026, el tipus de l’IBI serà de l’1,041% (el màxim és de l’1,1%), mentre que l’ICIO (4%), la plusvàlua municipal (30%) i l’impost de vehicles (amb un coeficient multiplicador de 2), tenen els valors màxims previstos per la Llei d’hisendes locals, per tant, l’anunci de la congelació no seria per tirar coets, simplement no es poden apujar més.
Pel que fa a la rebaixa de la taxa d’escombraries per a un nombre important de contribuents, segons l’anunci, s’abaixarà la taxa al 77,9% dels habitatges i s’apujarà al 22,1% restant. Com que hi haurà fins a 70 supòsits diferents per a determinar la quota, fixem-nos amb el mínim i el màxim de les possibles rebaixes. En la banda baixa, un pis de menys de 70 m² que generi menys de 40 m³ de residus pagarà l’any 2026 una quota de 191 euros, quan l’any 2025 ha pagat 200 euros, per tant la rebaixa de 9 euros representa una reducció del 4,5%. Mentre que, en la part alta, un pis de més de 300 m² i una generació de residus de més de 130 m³ pagarà el 2026 una quota de 382 euros, quan l’any 2025 ha pagat 390 euros, és a dir, la rebaixa de 8 euros significa una reducció del 2%.
En canvi, entre els «restants» que pagaran més, la pujada en la banda mínima serà del 31,5% (passaran de pagar 200 euros a 263 euros) i en la banda màxima del 18% (passaran dels 390 euros a pagar 460,80 euros). Per tant, mentre que les rebaixes seran força modestes, entre 8 i 9 euros a l’any, les pujades tornaran a ser importants, entre 63 i 70,8 euros anuals. I dic tornaran perquè no es pot oblidar que les quotes de la taxa han pujat significativament els darrers dos anys, al voltant del 30% de mitjana l’any 2024 i del 25% l’any 2025. Si tenim en compte els increments passats, l’anunciada rebaixa per al 2026 d’entre el 2% i el 4,5% per a una part important dels contribuents perd força pistonada.
Aquestes xifres fan referència a les quotes dels habitatges, però també cal parlar de les quotes dels locals amb activitats econòmiques, les quals, en la banda alta, recullen pujades igualment importants de fins el 40%, per exemple, un local de més de 400 m² i generació de residus dels cinc tipus de fraccions passarà de pagar 4.152 euros l’any 2025 a pagar 5.827 euros l’any 2026. Mentre que a la banda baixa, la pujada serà gairebé del 7%, per exemple, un local de menys de 50 m² i que només genera resta li pujarà la quota de 173 euros l’any 2025 a 185 euros l’any 2026. Si tornem a tenir en compte els augments dels anys anteriors, alguns establiments de la ciutat han més que duplicat la quota en 3 anys.
Però allò realment important de la taxa d’escombraries no és la quota que s’ha de pagar, que també, sinó el servei que es presta a canvi i, en aquest sentit, no es pot negar l’evidència que el servei ha empitjorat i la ciutat està més bruta que mai. Han passat dos anys des del canvi de sistema impulsat per l’aleshores «nou» equip de govern de l’alcalde Salellas i les bosses d’escombraries i les deixalles es continuen amuntegant al voltant dels nous contenidors «intel·ligents» i de les papereres de tota la ciutat.
Si cobrar la generació de residus a partir de la superfície dels immobles i el consum d’aigua ja seria un despropòsit, atès que parteixen d’unes presumpcions que poden ser fàcilment rebatudes, castigar ara amb pujades de la quota als que no utilitzin «sovint» els contenidors perquè es considera que reciclen poc seria un altre sense sentit. En lloc d’admetre el fracàs del nou sistema de recollida de residus i que s’ha creat un problema on no hi era, es decideix mantenir un sistema de quotes que no té en compte l’efectiva generació de residus i castigar a qui el faci servir poc.
