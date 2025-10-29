Opinió
Fires
Les Fires i Festes de la teva ciutat són la perfecta representació i testimoni del teu propi cicle vital. Quan ets una criatura, el primer cop que irromps en aquell escenari ple de llum i música és com entrar en un món tan fascinant com hipnòtic en què primer no acabes d’entendre quin es el teu paper, però que després t’hi quedaries a viure. Primer t’hi estàs una poca estona, atrapat en l’explosió de moviment i olors incontrolables, i al cap d’un temps es torna una experiència que voldries infinita, perquè mentre dura el trajecte de les atraccions et sembla ser el protagonista del teu propi somni. Quan creixes i ja ets un adolescent, és l’espai on quedes amb els amics, el desafiament de pujar a atraccions que abans t’atemorien i l’observació, de reüll i amb un somriure, dels que t’han agafat el relleu. Acabes canviant les fires per les barraques, per les nits intempestives de les que només lamentes que siguin un cop l’any. T’aferres a les anècdotes, a l’anhel de les properes, i el dia del pregó ja clames perquè arribi la nit i, amb ella, el nou viatge per un festival col·lectiu que et fa sentir etern. Madures i t’adones que no pots seguir el mateix ritme, i si tens fills aquests reinicien el teu cicle i obren la boca amb la pirotècnia audiovisual i et retornen el perfecte mirall de l’inexorable pas del temps. Ja no gastes a les barres, sinó en tiquets a preus d’or, o com a mínim a preu d’antic menú diari. Canvies el passeig de la vergonya per les cercaviles; les cues per beure per l’espera al pas dels gegants. Arriba un punt que la descendència ja no vol pujar a les atraccions, sinó que negocien l’hora del retorn a casa. A l’espera d’un nou relleu, t’adones que pots reprendre els vells hàbits però mai acaben de tornar, sinó que et conformes amb llargues passejades per la ciutat festiva, perquè al capdavall és com t’agrada més veure-la. Somrius davant la cridòria, l’activitat i l’orgull dels altres. Et vantes d’haver-hi estat sempre. I facis el que facis, la conclusió és la mateixa: visca les Fires.
