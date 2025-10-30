Opinió | CARTES
Narcís Cadena i Masó Jaume Teixidor Cuyàs
Dos reclams imprescindibles per les fires de Sant Narcís; el cotó del sant patró i el magistral xuixo Tornés
El 23 d’octubre, a la Casa de Cultura, el Sr. Joan Corney i Vilà, ens parlà dels orígens i vivències d’aquest municipi. Explicà la realitat d’una manera entenedora. Posà èmfasi especial en escriure bé el topònim.
En parlar del passat agrícola, va esmentar algunes masies emblemàtiques, encara existents. Els fruits de la terra es venien al Mercat de Girona, previ pagament d’un arbitri als burots.
Ens projectà una fotografia amb quatre xemeneies que recorden les bòbiles i la seva relació amb el ram de la construcció. Aquesta activitat va durar fins als anys 50-60.
En fer referència al teixit industrial, posà èmfasi a tot el relacionat amb la indústria càrnia: (Turón, Soler). El metall (Batlle, Solés i Cia). Les de maquinària agrària: Empacadores Batlle. «Industrias Químicas i Tartáricas, S.A.» («Els «Químics»), que ocupava el primer lloc en el rànquing d’exportació a nivell mundial.
Va dir que «La Creu de Palau» és una Creu de Terme. Lamentà l’enderroc de Can Sureda: «Falta un futur centre d’interpretació de la pagesia i un espai social per a la ciutadania».
Es referí als tres municipis annexionats l’any 1963. Va dir: «Estimar Girona és també estimar les identitats dels municipis annexionats. Les tradicions són una manera de significar-nos com a: grup, poble, nació. Cal honorar els avantpassats».
Va fer esment a les sardanes que es ballaven a cada Festa. Al Sr. Martí Planas –«el Ros de Palau»– li dedicaren una sardana. Mentre escoltàvem la sardana de Mn. Frederic Pujol, vèiem en pantalla la silueta dels quatre elements identificadors de Palau-sacosta (Dissenyats pel Sr. Herrero).
De molts anys ençà el Sr. Corney sol·licita un recurs educatiu, consistent en un trencaclosques amb els tres municipis annexionats a Girona. n
Crec a ulls clucs, que el cotó del sant patró i el xuixo Tornés, han esdevingut, en el pas dels temps, els dos reclams gironins per excel·lència. El primer, eminentment religiós, i el segon de rebosteria de primeríssima qualitat i de consum poc més que d’obligatori compliment.
Sobre el cotó benefactor em parlaré poc. Atesos els temps que corren, és millor tapar-se l’oïda i evitar escoltar les bestieses que diuen, un dia sí i l’altre també, molts dels nostres polítics. El cotó tapant l’orella, compleix abastament aquest propòsit.
Ara bé, d’aquesta joia, feta art gastronòmic sí que en parlarem. Ara deu complir-se el centenari del naixement a la pastisseria Puig. Pels anys vint del segle passat, va arribar a l’obrador un reboster francès. Per quedar com un senyor davant el seu cap, va tenir la bona ocurrència de crear aquest postre. Un cop degustat, tothom es desfeia amb elogis… però ningú encertava a «batejar» tan dolça troballa. Fins que un dels presents, se li va ocórrer dir textualment caram; jo diria que s’assembla molt al bastó o xuixo dels serenos. I tal dit, tal fet. Així va néixer aquest emblemàtic pastís, que com a molts gironins, ens ha robat el cor i el paladar. Llarga vida al xuico de Girona!!!!! n
