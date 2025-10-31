Opinió
411.100 treballadors
La dada és ben certa. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les comarques gironines han superat per primera vegada la barrera dels 410.000 treballadors. Segons l’última Enquesta de Població Activa (EPA), corresponent al tercer trimestre del 2025, a la província hi ha 411.100 persones amb un contracte de feina. Són 6.300 més que el trimestre anterior i 17.900 més que un any abans. Això vol dir que l’economia gironina va bé? Sí. Això vol dir que els gironins vivim cada dia millor? No. La paradoxa és clara. Com pot ser que, si hi ha més gent que té feina, no augmenti el benestar col·lectiu? Doncs per dos motius: primer, perquè hi ha més llocs de treball ja que cada cop som més gent; i segon, perquè avui en dia tenir feina no és sinònim d’arribar a final de mes.
Els diferents governs (siguin els de Madrid, Barcelona o els de cada ciutat i poble) poden treure pit de les grans dades macroeconòmiques. I no diuen cap mentida. Aquest 2025, l’economia creixerà molt més que, per exemple, la francesa. I la majoria d’alcaldes poden dir que, entre els seus veïns, baixa l’atur. Però, en gran part, les pujades del PIB s’expliquen perquè cada cop som més. El creixement demogràfic fa que cada vegada siguem més gent treballant, més gent produint, més gent fent créixer el PIB. Si mirem el PIB per càpita, ja és una altra història. I si passem del PIB per càpita als diners disponibles de moltes famílies, la diferència encara és més gran. Simplement, perquè aquest creixement és absolutament desigual. La classe mitjana va camí de desaparèixer i, d’aquests 410.000 gironins amb feina, cada cop són més els que veuen que, per molt que el PIB pugi, ells tenen més dificultats per pagar el lloguer, anar al supermercat o fer vacances. I això que tenen feina. Una feina per la qual tots, sense excepció, reben un sou que compleix amb la legalitat de cada conveni. Una altra història és com han evolucionat aquests sous i com, al mateix temps, ho ha fet el nivell de vida. n
