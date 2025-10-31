Opinió
50 aniversari de l’Escola d’Adults de Salt
Enguany l’Escola d’Adults de Salt compleix 50 anys, un esdeveniment memorable.
L’any 1975 en plena transició democràtica, mentre la societat bullia per tots cantons per aconseguir la llibertat robada, a Salt i Girona tenien lloc dues experiències que sembrarien l’embrió de les futures escoles d’adults.
Aquestes primeres experiències gironines a l’educació permanent d’adults (EPA) buscaven aconseguir el dret de tothom a l’educació al llarg de la vida i van ser fruit d’una lluita aferrissada que no admetia pretextos. Amb afany i convicció, aconseguiren superar tots els entrebancs del camí.
L’Escola d’Adults de Salt neix de la mà del mestre Sebas Parra, que l’any 1976, mentre exercia en una escola de primària, a les nits va començar com a voluntari en unes classes d’alfabetització promogudes per l’Associació de Veïns de Salt (sorgida de l’annexió del municipi a Girona l’any 1975, del qual s’independitzarà el 3 de març de 1983 gràcies a la comesa dels veïns i entitats locals).
Deu anys després (febrer de 1986), el llavors Conseller d’Ensenyament, en l’acte de celebració del desè aniversari, va anunciar la creació d’un centre públic d’adults a Salt. Al cap de tres anys –Decret 232/1989 de 28 d’agost (DOGC núm. 1204)– es creà definitivament amb el nom de Centre Públic de Formació Permanent d’Adults «la Cooperativa» ubicat al carrer Major de Salt.
Posteriorment, la Resolució del 4 de gener de 1994 (DOGC núm. 1845) disposà un canvi de nom i ubicació del centre, passant a dir-se Centre de Formació d’Adults «Les Bernardes» de Salt, ubicat al carrer Sant Dionís, lloc on es troba actualment.
Va ser el primer centre públic d’Educació d’Adults de les comarques gironines i obrí el camí de la creació de l’actual xarxa d’escoles d’adults públiques.
En Sebas Parra en fou nomenat director. Tot un referent: activista educatiu, creador dinamitzador d’infinitat de projectes vinculats a l’educació de les persones adultes i a la comunitat, propagador de la doctrina de Paulo Freire, que fou un pedagog brasiler. L’any 2006 va dimitir de les seves funcions per intenses desavinences amb l’administració. Dissortadament, morí l’any 2022 havent deixat una profunda empremta en l’educació popular.
El curs 86/87, una vegada més després de vèncer multitud d’obstacles, s’inicien les classes de preparació de les proves d’accés a la universitat. Experiència pionera arreu de Catalunya.
El 1988 el Departament de Benestar Social va assumir les competències d’educació d’adults i el 2004 les van retornar al Departament d’Ensenyament.
Arran de la creació del centre, al llarg del curs 1989/90 es va elaborar un ambiciós projecte educatiu que hauria de marcar una nova etapa.
Entre els anys 2002 i 2005 com a resposta per l’arribada d’una forta immigració procedent de diversos països que canvià el perfil de les persones assistents fins al moment (majoritàriament dones procedents de les diverses onades d’immigració espanyola) neix, a proposta de l’escola d’adults, el Pla Local de Formació «Fem un Salt Solidari» fruit de la col·laboració entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat, l’Ajuntament de Salt i la UdG.
Aquest pla pretenia desenvolupar iniciatives al territori de manera integral i participativa per a fer possible que les persones adultes puguin aprendre al llarg de tota la vida i augmentar les opcions de benestar de la població saltenca.
A dia d’avui, des dels seus inicis l’any 1976, per l’escola hi han passat molts milers de persones d’unes vuitanta nacionalitats i més de cent idiomes diferents.
S’ofereixen cursos de llengües (català, castellà, anglès i francès), informàtica (Competic), formació instrumental, educació secundària (GES), curs de preparació per a les proves d’accés a cicles de grau superior i a la universitat per a majors de 25 anys.
Manté el seu caràcter social establint estrets vincles amb la comunitat, integrat dins del sistema educatiu oficial (professorat funcionari, nivells i currículums determinats, titulacions homologades...). Però, malauradament, encara no ha pogut aconseguir un edifici propi amb prou espai per a realitzar la seva activitat en condicions òptimes. Curs rere curs l’escola pateix una inacabable peregrinació.
Amb molt d’esforç, l’Escola d’Adults de Salt ha esdevingut un exemple a seguir en la formació de persones adultes. Un centre d’acollida i integració que contribueix a combatre la desigualtat i posa en valor les diferències. Com li agradava dir al company Sebas, «capaç de transformar les dificultats en possibilitats».
Totes les persones que en algun moment de les nostres vides hi hem participat (alumnes, mestres, personal de PAS, voluntaris, col·laboradors, entitats, associacions, sindicats, universitats, pràcticums...) ens hem de felicitar per haver aconseguit mig segle de vida.
Desitgem que pugui continuar contribuint durant molts més anys a facilitar que totes les persones adultes siguin membres actius de la nostra societat, fent-la més humana, participativa i sostenible, més enllà del reciclatge professional. Així mateix cal vetllar pel dret/deure de conèixer la nostra llengua com a instrument indispensable per a cohesionar-nos, enfortint els vincles afectius amb l’entorn que ens envolta.
Per molts més anys!
