Opinió
Han trencat? És que estaven junts?
Sánchez pot dir que té excusa. L’oficialitat del català a Europa està en mans d’altres governs de la Unió, molts d’ells conservadors i sensibles a les pressions en contra de Feijóo i Abascal. La llei de l’amnistia ha estat aprovada per les Corts però la seva aplicació no depèn de la Moncloa sinó del Tribunal Suprem, si més no fins que arribi al Tribunal Constitucional (on hi ha moviments perquè la dreta en recuperi el control). I el traspàs de competències en immigració a la Generalitat topa amb l’obstacle de Podem, que ha decidit oposar-hi una barricada per mer tacticisme. Per tant, en aquestes tres qüestions acordades amb Junts, el PSOE pot defensar la manca de resultats satisfactoris amb l’argument de «fem el que podem però no depèn només de nosaltres». El terreny on el pretext no serveix és el del nou sistema de finançament, però aquest pertany a la negociació amb ERC, i tot i que no avança per manca de voluntat (o de valentia) socialista, els de Junqueras són molt menys bel·ligerants que els de Puigdemont.
La direcció de Junts sabia que Sánchez no podia garantir allò que depenia de terceres parts, i tanmateix van signar l’acord com si ho ignoressin. En aquell moment van decidir que convenia investir Sánchez i donar-li oxigen, i van adaptar la reflexió a la decisió. Si ara es decanten per retirar-li el suport parlamentari és també per una decisió a la qual s’adaptarà la corresponent reflexió. Els polítics bregats saben com utilitzar els mateixos elements perquè un argumentari justifiqui resolucions contradictòries. Fins i tot són hàbils per escenificar com una gran novetat allò que té molt de continuïtat: recordem que en aquests dos anys de legislatura no s’han aprovat pressupostos perquè Junts s’hi ha posat d’esquena. Però malgrat que no es pot trencar de veritat allò que no està realment sencer, la notícia provoca una sacsejada i projecta una imatge de gran feblesa del president espanyol.
A Madrid fan bullir l’olla de l’avançament electoral, malgrat el manual de resistència monclovita, i Puigdemont no vol arribar-hi del bracet d’un Sánchez malferit. El 1995 Jordi Pujol va trencar el pacte de legislatura amb el PSOE perquè la carbonització de Felipe González no el perjudiqués a les eleccions de 1996. Les va guanyar José María Aznar sense majoria absoluta i tot seguit va signar els pactes del Majestic amb CiU. Però en aquell moment no hi havia un Vox a l’escenari, amb altes probabilitats de ser determinant. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho