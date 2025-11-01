Opinió | CARTES
Josep Baella IsantaEulàlia Rodríguez Pitarque
El Sr. Mascort
La relaxació s’assembla més a un estat actiu com tocar el piano que a un passiu com dormir. Si algú t’estigués ensenyant a tocar el piano, hauries de practicar cada dia una quantitat de temps determinada. De la mateixa manera, per aprendre a relaxar-te també necessites fer el mateix. Practicant amb regularitat els exercicis de relaxació, reduiràs l’aparició dels símptomes d’ansietat i adquiriràs unes habilitats essencials per alliberar-te’n quan apareguin.
La visualització dirigida és un mètode que consisteix a utilitzar la visualització per modificar la teva conducta, com et sents i fins i tot el teu estat fisiològic interior. Podeu visualitzar una imatge per prevenir l’ansietat. Quan practiquis la visualització dirigida, tanca els ulls i imagina una escena relaxant. Les imatges visualitzades cal interioritzar-les imaginant que ja formen part d’una realitat actual desitjada i assolida.
La meditació t’ajuda a desenvolupar més compassió cap a tu i els altres. És una eina important no sols per disminuir els símptomes, sinó també per minimitzar l’efecte que l’ansietat exerceix sobre la teva autoestima. Pots utilitzar un «mantra». Trieu una paraula o una frase breu per concentrar-vos-hi, i que tingui algun significat en el vostre sistema de creença.
Fer exercici és una manera natural d’alliberar l’ansietat. Pensa amb calma i allunyat dels pensaments que et causen ansietat. Sovint és molt més fàcil donar la culpa a una situació o a algú de com et sents, que assumir que tu ets el responsable de les teves reaccions. Tot i això, si decideixes acceptar que ets el responsable, podràs ocupar-te de la teva vida i controlar-la (E. J. Bourne). n
Un cop sabuda la notícia de la mort del Sr. Mascort, una no pot deixar, a banda de donar el condol a la família, com a habitant a Torroella de Montgrí de recordar i tenir ben present la seva importància i obra en tant que creador de la Fundació Mascort, amb tot el seguit de tantes exposicions fetes a la casa Galibert, tant de pintura, com d’escultura, ceràmica, orfebreria i mobiliari de diferents èpoques i estils, així com també la seva incidència com a mecenes d’art en general. Alhora cal agrair-li tots els actes promoguts i que tant han facilitat la difusió de la cultura a la nostra població, on l’art i la ciència han estat les protagonistes, molts dels quals presentats per ell mateix amb l’erudició i la bonhomia que el caracteritzaven i que trobarem a faltar. n
