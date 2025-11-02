Opinió
Ripoll, un patrimoni ferroviari ruïnós
Fa uns dies el Centre d’Estudis Comarcal del Ripollès va celebrar la 1a Jornada de Patrimoni Ferroviari del Ripollès. Tant l’assistència com el tractament mediàtic mostra que l’interès pel tema és important. La jornada va servir per conèixer com diferents pobles gestionen, preserven i difonen el seu patrimoni ferroviari. Totes les ponències varen ser interessants, però cal ressaltar la del Museu del ferrocarril de Móra la Nova, on han convertit el patrimoni ferroviari en un dinamitzador econòmic i cultural. Les productores tant de televisió com cinematogràfiques els lloguen els seus elements ferroviaris –màquines elèctriques o de vapor i els vagons d’època– per a les seves produccions. També, gràcies a la ponència de Móra la Nova, es va poder veure com s’ha recuperat la màquina de la sèrie 1000 després que l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la «rescatés» del rovell que se l’estava menjant en un racó de l’estació de Ripoll.
La majoria dels pobles i ciutats procuren que els visitants, en arribar-hi, trobin un escenari amable que inviti a visitar la ciutat. Una modalitat de turisme cada vegada més important és el turisme cultural, invitant a visitar elements lligats amb el passat industrial, ferroviari i fabril del poble. Això es pot veure amb pobles veïns de Ripoll com Sant Joan de les Abadesses i Manlleu, entre d’altres. Ripoll té un important patrimoni ferroviari que caldria posar en valor, per així mostrar-ho com un atractiu de la vila i un element per a la seva promoció turística.
L’Ajuntament de Ripoll té abandonat i amb un estat ruïnós aquest patrimoni. El conjunt del dipòsit per a locomotores i la rotonda ferroviària –tots dos propietats de l’Ajuntament– és la primera visió de Ripoll que el visitant té en arribar a l’estació d’autobusos. La visió d’aquest escenari és depriment i la benvinguda no és amable.
Respecte a aquest tema un escrit aparegut en un periòdic nacional deia «El dipòsit per a màquines de vapor i les cotxeres de quatre estances o dipòsit de locomotores, així com la placa giratòria on les màquines canviaven de sentit de circulació –una de les poques que es conserven a Catalunya–, estan ubicades davant l’estació d’autobusos. Totes aquestes instal·lacions mostren la negligència i la poca sensibilitat de l’Ajuntament de Ripoll a l’hora de preservar i estimar un patrimoni d’interès inqüestionable».
La informació que s’ha pogut recollir mostra que els anteriors equips de govern van iniciar accions per solucionar-ho, van sol·licitar subvencions, es van posar en contacte amb entitats privades sensibles amb la història del ferrocarril. Actualment la dedicació de la batllessa de Ripoll als afers de la vila és mínima, la major part del seu temps el dedica a la promoció del projecte polític d’Aliança Catalana arreu del país, Ripoll no mereix la seva atenció i es queda en un racó. Un exemple, entre d’altres, és que durant els dos anys de mandat no ha fet cap mena de gestió per solucionar aquesta mala imatge de la Vila.
El benestar dels ciutadans de Ripoll s’aconsegueix gestionant els seus problemes als departaments de l’Estat o de la Generalitat que poden aportar idees i diners. Per a la gestió de l’Ajuntament de Ripoll i solucionar els problemes de la vila de res serveixen els sermons i els discursos malhumorats.
