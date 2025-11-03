Opinió
Cosir per canviar el món: la costura com a eina de sostenibilitat
En plena era del consum accelerat, cada vegada més persones busquen maneres de reduir el seu impacte ambiental i viure de forma més conscient
El «famós» model fast fashion en el sector de la moda promou la producció massiva i accelerada de peces de roba, sovint a costa de condicions laborals precàries i un alt cost ambiental. El sector tèxtil és un dels més contaminants: cada any tones de roba acaben als abocadors i el consum d’aigua per fabricar peces és desmesurat. Davant aquest panorama, és urgent repensar com consumim i com valorem la roba. Un dels gestos més potents i accessibles per fer-ho és més a prop del que pensem: aprendre a cosir.
Saber cosir no és només una habilitat pràctica, sinó també una eina d’empoderament i creativitat. Saber fer petites reparacions com cosir un botó o fer una vora, ajustar una peça o transformar-la, ens permet prendre el control del nostre vestuari. Ens dona llibertat per adaptar la roba al nostre cos, estil i necessitats, i és una font infinita de creativitat: transformar una camisa en un top, reconvertir uns texans antics, o crear una bossa amb retalls. A més, ens allunya de la dependència de la compra constant i ens acosta a una relació més conscient amb el consum. La costura ens apropa a la idea de qualitat per sobre de quantitat, i fomenta una connexió més emocional amb allò que vestim: ho modifiquem, adaptem i en tenim cura. Les peces reparades o transformades sovint tenen un valor emocional més alt i esdevenen úniques. Allargar la vida útil de la roba és un acte revolucionari!
Costura i economía circular
La costura forma part d’un model de moda circular. Amb gestos com reutilitzar teixits, aprofitar retalls o reconvertir peces velles, contribuïm a un sistema on els recursos es mantenen en circulació durant més temps. I aquí, les escoles de moda, tenim un paper fonamental a l’hora de formar dissenyadors i professionals amb una visió més eficient, sostenible i responsable.
Cosir també és una manera de recuperar valors com la paciència, la dedicació, l’estima pel detall i per les coses fetes a mà. Durant generacions, el coneixement de la costura s’ha transmès en les famílies, i recuperar aquest ofici ens connecta amb tradicions i històries personals. És una manera de cuidar la roba, però també de cuidar-nos a nosaltres mateixos.
Experiències i testimonis que inspiren
Molts alumnes i apassionats de la confecció coincideixen en el canvi de mirada que implica aprendre a cosir. Des de qui descobreix una nova vocació, fins a qui transforma completament la seva manera de consumir moda. Projectes socials i comunitaris com els que impulsem des de la Fundació Sílvia Castelló, també han demostrat que la costura pot ser una eina poderosa d’inclusió i transformació.
«A mi, aprendre a cosir, m’ha obert la porta a una realitat alternativa. M’ha donat la capacitat de fer que la roba m’ajusti correctament i em quedi bé. Però el que més agraeixo és l’oportunitat que m’ha brindat de connectar amb la veritat del que és produir roba: cada peça té vida al darrere. Cada repunt, cada botó, ha estat cosit per algú, i un cop veus l’habilitat i el temps que requereix, el preu del teixit, etc. t’adones que el model de producció i de consum que mou la indústria de la moda actualment és totalment insostenible», explica la Carla, alumna del Diploma en Moda.
La Gemma Luis, alumna de primer any, comparteix la següent reflexió: «Tot el que he après aquest any a Qstura ha estat una obertura en tots els sentits per mi: emocional, en sentir que puc crear una peça de roba des de zero, amb un retall que feia dècades estava a l’armari heretat de dones de la família que sabien cosir, sostenible en saber transformar roba que ja tinc i allargar la seva vida útil; professional: perquè el cap em bull d’idees que amb el coneixement adquirit voldria posar en marxa i aportar a empreses tant petites com grans contribuint a un nou model de moda, urgentment necessari».
Petit gest, gran impacte
Aprendre a cosir, doncs, pot semblar un gest petit, però podria tenir un impacte enorme. A Qstura, escola de disseny, patronatge i confecció, treballem per formar una nova generació de professionals que entenguin la costura com una eina de sostenibilitat i transformació social.
És aquesta línia, hem participat en diferents projectes, com l’«Upcycling by Evlox» o el «Refashionable», un projecte europeu en el qual estem treballant des de fa dos anys, juntament amb altres socis. Un projecte que té com a objectiu ajudar a transformar la indústria de la moda mitjançant el desenvolupament d’eines, habilitats i oportunitats de networking essencials. Aquesta iniciativa s’alinea amb l’estratègia de la Comissió Europea (Green Deal) per posicionar Europa com el primer continent climàticament neutre l’any 2050.
Entre les activitats desenvolupades hi destaquen: una plataforma comunitària per a professionals i estudiants de moda; una plataforma informativa digital; un curs en línia sobre moda sostenible i un laboratori pràctic d’estiu.
Totes les eines i recursos resultant del projecte es poden consultar a la web refashionable.eu .
I tu? T’animes a donar una segona vida a la teva roba? Cada puntada compta i cosir també pot ser una manera de tenir cura del planeta!
Subscriu-te per seguir llegint
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dimissió, destitució o solució
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses