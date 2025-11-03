Opinió
Parlem de l’ocupació de qualitat
L’Organització Internacional del Treball ens parla de treball decent o digne des de fa ja més de vint-i-cinc anys, quan el director general de l’OIT, Juan Somavía, presentava la Memòria a la Conferència Internacional de 1999, que portava per títol «Treball decent», en el pròleg del qual s’afirmava que proposava «una finalitat primordial per a l’OIT, el treball decent per als homes i les dones del món sencer» i afirmava que «el nostre futur comú depèn en gran part de com fem front a aquest desafiament».
La preocupació per l’assoliment del treball decent per a tothom també és present a la Declaració que s’aprovarà a la segona Cimera Mundial sobre desenvolupament social que se celebrarà a Doha del 4 al 6 de novembre, en la qual es reconeix que «els tres temes centrals del desenvolupament social, és a dir, l’erradicació de la pobresa, l’ocupació plena i productiva i la feina decent per a tothom mútuament i que, per tant, cal crear un entorn propici perquè els tres objectius es puguin assolir simultàniament».
La Unió Europea es preocupa per la consecució de l’ocupació de qualitat i anuncia l’adopció de mesures normatives per aconseguir-ho. Així es constata en presentació del programa de treball de la Comissió Europea el 21 d’octubre, en què es refereix l’elaboració d’una Llei d’Ocupació de Qualitat, amb objectius anunciats poc abans per la vicepresidenta Roxana Minzatu: defensar i enfortir els drets laborals, aprofitar la revolució digital, i preparar-se per al canvi, és a dir ajudar tant a treballadors com a ocupadors.
No menys important són els primers resultats de l’Enquesta europea sobre les condicions de treball 2024, elaborada per Eurofound, en què es constata l’evolució en el concepte de qualitat d’ocupació, i s’emfasitza que «els enfocaments anteriors tendien a emfasitzar dimensions com el salari, el tipus de contracte laboral, la cobertura de la protecció social, el temps de treball i la salut i la seguretat. Amb el temps, el concepte s’ha enriquit per incloure aspectes de treball com l’autonomia, la intensitat del treball, l’ús d’habilitats i l’exposició a riscos psicosocials. L’objectiu era captar tant els recursos laborals com les demandes laborals dels treballadors, així com els beneficis per a les empreses i organitzacions que els fan servir», havent de valorar set dimensions: entorn físic, entorn social, qualitat del temps de treball, intensitat del treball, habilitats i discreció, perspectives, i ingressos.
En l’àmbit espanyol, hem de tenir en consideració totes les mesures plantejades a l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació 2025-2028 i el Pla anual de foment de l’ocupació digna 2025, de les quals destaco les de promoure la implementació dels serveis garantits a les persones, situar els serveis públics d’ocupació com a agents d’intermediació, i promoure l’acompanyament integral a les empreses.
No menys important és la preocupació a Catalunya per l’ocupació de qualitat, i una resolució recentment aprovada pel Parlament constata la seva necessitat i valora especialment «el paper de les organitzacions sindicals per garantir uns centres de treball més segurs, més democràtics i més justos i productius, tal com es demostra a les economies més avançades de l’entorn, particularment davant els profunds canvis que experimenta el model productiu català», alhora que reclama consolidar el marc català de relacions laborals mitjançant la negociació col·lectiva i el diàleg social com a eixos vertebradors, una negociació propera a les necessitats de la ciutadania i de les empreses, «que ha de servir per millorar les condicions laborals i reduir la precarietat».
En definitiva, i concloc amb una tesi que ja he posat de manifest en moltes intervencions i articles, per arribar a l’objecte marcat de l’ocupació de qualitat cal prestar especial atenció a la realitat del món del treball, una foto que no és fixa i cada vegada es mou més, amb l’obligació de reflexionar sobre com s’apliquen les normes laborals, amb una atenció especial a evitar els biaixos discriminatoris per raó de gènere i d’edat.
