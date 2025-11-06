Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salvador Sostres

Fainé és un nen pobre

Isidre Fainé és un banquer, Isidre Fainé és el president de l’entitat més important de Catalunya i una de les més importants d’Espanya i Europa. Isidre té poder i l’exerceix. Però això no l’explica ni el defineix. Isidre Fainé tot ho fa des del nen pobre que no ha deixat mai de ser i aquesta identitat profunda, inquieta, alarmada, és la que es reflecteix en l’obra social de la Fundació La Caixa i en la seva projecció mundial. Isidre Fainé és sobretot un nen que amb el seu primer sou va ensenyar a llegir i escriure els seus pares.

Ni li agrada el luxe ni li agrada prestar la seva imatge a la comèdia. D’ençà que és president no ha anat mai a Via Veneto. Quan La Caixa va heretar de Caixa Girona el Festival de Cap Roig, i Jaume Giró va ocupar-se’n, va fer-se fer una llotja presidencial. El president Fainé no va anar-hi ni una sola vegada. El nen pobre que encara és Fainé és el fil que el duu a les seves desavinences amb Ángel Simón, que va voler utilitzar els recursos de la Fundació (a través del braç inversor de Critèria) per a la seva carrera política, afavorint el PSOE i el PSC, i amb la clara intenció de precipitar la successió. Aquells rescats de companyies «estratègiques» -és a dir interessants per al Govern i per al Gobierno- que Simón calculadament va intentar, han quedat enrere amb l’adaptació del Pla Estratègic de Critèria, amb què Fainé torna a les inversions segures i que asseguren els recursos que necessita per defensar el seu nen i els nens que avui esperen l’ajuda que ell va tenir per estudiar i progressar.

Juan María Nin, Jaume Giró i Ángel Simón van tenir la confiança del president i van trair-la per defensar una agenda pròpia, sovint política, que no tenia res a veure ni amb Fainé ni amb la Fundació. Tots tres van escampar l’espècie que el líder estava acabat i hem assistit al funeral polític i social de tots tres. És cosa curiosa, la relació que alguns tenen amb la mort dels altres. És més fina la relació que Fainé té amb la seva: sortint de missa fa uns anys Fainé va dir-me: «La teva àvia es va retirar i després, esclar, es va morir. Jo penso fer-ho a l’inrevés». El nen pobre sap que ha de protegir el seu territori perquè sap que els que vindran no tindran ni la seva ànima ni la seva inspiració, i faran servir l’obra social de La Caixa d’aparador per fer en realitat d’altres coses i per servir d’altres interessos. Fainé té instint de poder, i sap matar quan toca, però no li surt bé perquè sigui més agressiu que els altres, sinó perquè la seva motivació és més generosa, més alta, i Déu ens estima més del que de vegades ens sembla.

En el terreny estrictament polític, el president Fainé ha estat l’únic que ha frenat l’expansionisme de Pedro Sánchez a les empreses privades. Telefònica és el cas més aparatós. Mediapro mai no havia estat tan socialista com ara. Hi ha una llarga llista. A la Fundació no ha pogut i no ha fet falta una guerra oberta i només hem hagut de lamentar la baixa del soldat Ángel, i les relacions entre el president Fainé, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Salvador Illa, són fluïdes i fins i tot cordials. No cal sempre una sangonada. Entre persones intel·ligents n’hi ha prou de recordar qui mana. De tantes vegades com s’ha dit que Fainé era massa tou, permissiu o claudicant amb els socialistes -fins i tot Feijóo va dir-ho, en la inquietant propensió del líder de la dreta a cometre errors no forçats- ens n’ha quedat aquest Ángel flotant a l’espera que el PSC li enviï un Open Arms en forma de posició o de càrrec, cosa que tard o d’hora passarà.

Sobre Ángel Simón encara una última cosa: tots els que d’alguna manera el veuen com el líder dels desamparats, l’executiu d’origen humil, sempre d’esquerres, inspirador en la seva trajectòria, i que els podia dur a les catifes del poder que tant han somiat; és potser el moment que s’adonin que es van confondre de Virgili o de Beatriu i que si en algun moment va haver-hi alguna cosa més que ressentiment en la seva tria, ni tan sols això va ser pur o tractat amb puresa. He vist molts homes intentant proeses i no m’atreveixo a dir que hi hagi una justícia divina, perquè molts que per a mi mereixien un destí millor, van quedar-se sense premi. Però el que sí puc dir sense por d’equivocar-me és que sense estimar, sense grandesa, sense gratitud, sense generositat, sense una ànsia brutal que vagi més enllà de la pròpia vanitat calculadora, és impossible abastar la glòria. Això serveix per a la Fundació però també per escriure o per ser pare.

El nen íntim i pobre, sempre captaire, sempre mendicant, ha protegit Fainé de les grolleres temptacions de la revenja, del nouriquisme exhibicionista, i de voler agradar les persones equivocades i pels motius equivocats. Isidre Fainé no ha fet servir mai els miralls per presumir sinó per projectar-hi el gran dolor del món. No ha estat agressiu respecte del seu passat humil, no l’ha viscut mai amb vergonya sinó amb amor, no ha volgut mai amagar-lo, ni redimir-lo, ni superar-lo. L’ha convertit en el centre de la seva vida i del seu poder i ha fet servir cada gota de la seva humanitat per donar-li sentit en l’ajuda dels altres nens com ell. Estimar és sempre la solució. El Cel guarda un lloc per als que preguen.

