Opinió
Les ulleres del Vivales i d’en Sánchez
Veig politòlegs intentant esbrinar l’estratègia de JuntsxFugirendavant (o com es diguin avui) al tallar llaços amb el govern, experts esgrimint teories sobre què pretén el Vivales de Waterloo, periodistes donant a conèixer teories sobre les intencions de l’expresident fugat. No busquin en aquell caparró ni lògica ni intel·ligència ni raciocini ni un sol pensament digne d’aquest nom, facin-me cas. Està buit. El problema d’Espanya és que som pocs els que hem conegut personalment el personatge i sabem que no té ni estratègia ni full de ruta ni res semblant. Per una simple raó: és burro.
Sona dur, però les coses s’han de dir pel seu nom. Dir del Vivales que és limitat intel·lectualment, seria fer curt. Mai ha destacat per intel·ligent, ni tan sols per la seva habilitat o astúcia, qualitats que poden servir per a suplir la intel·ligència als qui la naturalesa els l’ha negat. Ningú que l’hagi tractat perdrà un sol moment mirant d’endevinar el perquè de les seves accions, ja que no existeix aquest perquè. Ni ell mateix sap quines raons el fan tallar amb el PSOE, portar aquest pentinat, proclamar una independència impossible, emetre segells de la republiqueta o aconsellar que els fusos horaris de Catalunya siguin diferents de la resta d’Espanya. Què més voldria ell que saber a què obeeixen les seves idees, el seu cervell no està preparat per a explicar-l’hi. Cosa que, lluny de tranquil·litzar-nos, hauria d’alarmar-nos, ja que, com sosté l’italià professor Cipolla -i com ha demostrat la història- és més perillós un estúpid que un malvat.
Als qui el coneixem no pot enganyar-nos, però entre els qui no han tingut aquesta desgràcia no falten els qui el consideren una persona, sinó intel·ligent, això és impossible, no del tot pallussa. Em preguntava per quin motiu, ja que no se li coneix cap acció ni paraula que demostri que allotja un mínim de matèria grisa al cap -ho corroboren des de professors seus fins a personal de l’ajuntament de Girona, passant per companys de feina-, fins que ho vaig endevinar: això és perquè porta ulleres. Portar ulleres sol ser sinònim, almenys, de saber llegir, i això ja et dona un aire intel·lectual, aquest paio porta ulleres, segur que és un savi. D’aquí ve que Pol Pot executés a tothom que duia ulleres, no volia que cap intel·lectual qüestionés la revolució a Cambodja. El govern espanyol ha caigut en el mateix parany.
- Compte amb en Puigdemont, que porta ulleres, segur que està tramant alguna cosa.
Entenc que al PSOE pensin que el Vivales no és totalment neci, ja que li van enviar d’emissari en Cerdán, un paio que queda subjugat només de veure que algú porta un diari a sota el braç o que té un llibre en una prestatgeria, artefactes que ell mai va imaginar que existissin. I per postres, quan el va rebre portava ulleres. Per això també en fa servir ara Pedro Sánchez, a veure si així algú pensa que sap el que fa. Només cal veure com va córrer la notícia de les ulleres d’en Sánchez, de sobte els espanyols van creure que tenien un president capacitat per al càrrec.
En la ficció s’han donat casos d’idiotes que han arribat al poder, com el que va interpretar Peter Sellers a Benvingut míster Chance, un jardiner que hi va arribar parlant de petúnies i rododendres, perquè la gent el va prendre per un savi que s’expressava en metàfores. El Vivales no parla de botànica, sinó de republiquetes i independència, cosa que és més estranya que parlar de flors perquè si més no aquestes existeixen, però s’ha fet també amb un grapat de seguidors que el prenen per un gurú. Un prefereix míster Chance, que almenys hi entenia de flors i plantes, que el Vivales, que no té ni idea del que surt per la seva boca. Quan parla, ningú sap de què parla, que és una altra forma que no et prenguin per ximple i et facin cas, això ho sap fins i tot Déu, que quan ens va enviar al seu fill el feia parlar en paràboles, i mira si va aconseguir seguidors que encara en té. Si a més a més, hagués portat ulleres, no l’haurien crucificat.
Deixin de buscar una estratègia en el Vivales, darrere d’aquestes ulleres només hi ha un nas, i més enrere, el buit més absolut.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros