Opinió
La bona fe no treu la gana
Ara que les Fires ja es veuen pel retrovisor, els firaires fan balanç i lamenten que «el que hem facturat no és suficient». I és que aquesta ha estat una de les edicions «més fluixes» dels darrers anys perquè «la gent no es vol gastar els diners».
Un mal presagi per a la campanya del Gran Recapte, que entre ahir i avui ha d’aconseguir omplir els magatzems dels Bancs dels Aliments per garantir que les persones en situació de vulnerabilitat puguin tenir un plat (i ja no dic calent) a taula. Uns dies en què molts (masses) passaran per les caixes dels supermercats fent veure que atenen una trucada d’emergència nacional mentre els escanegen una amanida de bossa i un paquet de barretes de peix congelades, resant perquè ningú els assalti amb un: «Vols col·laborar?». Engolits per la vergonya i la culpa, val a dir, però cansats d’haver de treure sempre els diners d’on no hi són per tapar els forats que deixa l’administració. I és que mentre l’entitat confia en una participació massiva per poder donar resposta a l’allau de persones que cada dia truquen a les portes de les entitats gironines perquè no tenen accés a una alimentació bàsica, les aportacions públiques que rep el Banc dels Aliments de Girona per part dels ens locals són mínimes.
La ciutadania ja ha demostrat que quan se la necessita s’hi bolca de ple (l’edició de la pandèmia va registrar un màxim històric de recaptació), però en una era en què mes sí mes també totes les causes ens demanen rascar-nos la butxaca, l’administració hauria de deixar de pentinar el gat i omplir els palets de menjar; que la bona fe no treu la gana.
