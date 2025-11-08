Opinió | CARTES
Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: "A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis"
L'autor explica les complicacions que tenen els usuaris del tren d'alta velocitat per trobar un bitllet
L'alta velocitat entre Barcelona-Girona-Figueres i els concerts d'Oasis
Joan Urrea Tabares | Girona
L’altre dia, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori es queixava a una xarxa social que no hi havia «ni bitllets d’AVE ni d’Avant Girona-Barcelona-Sants» i que havia hagut d’agafar un tren de mitjana distància.
El que potser no sap el secretari és que això no és pas una situació puntual, sinó el dia a dia de centenars de persones que vivim a les comarques gironines i que intentem fer servir el tren d’alta velocitat per desplaçar-nos a treballar a Barcelona de dilluns a divendres: no hi ha prou places, ja sigui perquè falten freqüències, perquè falten vagons o perquè el servei de Rodalies no és prou fiable per ser, realment, una alternativa. O una barreja de totes tres.
El que sí que li podem dir al secretari és que les persones que utilitzem aquest servei diàriament –i que, per tant, tenim abonaments multiviatge– ja sabem que hem de «formalitzar» (en l’argot popular, agafar els bitllets) amb fins a tres setmanes d’antelació en sentit Barcelona, en els trens entre les sis i les vuit del matí, –la franja per anar a treballar– perquè està tot venut gairebé un mes abans.
Si, per qualsevol motiu, dins de la teva planificació no tenies previst baixar un dia de la setmana, ja has begut oli: no trobaràs bitllets disponibles d’avui per demà en hora punta. Aquesta, de fet, és sovint l’única certesa.
Els usuaris habituals, per sort, hem intentat fer comunitat i organitzar-nos i tenim un grup de Telegram amb més de cinc-cents membres, on fem peticions d’algun bitllet d’última hora o bé, quan algú que en tenia un l’ha d’anul·lar, avisa que «alliberarà» una plaça perquè un altre usuari intenti agafar-la a través de l’aplicació de Renfe. I a provar sort.
A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis. Esperem, això sí, que el negoci de l’especulació i la revenda d’entrades no arribi als bitllets d’alta velocitat entre Figueres-Girona-Barcelona. Temps al temps.
