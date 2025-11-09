Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Matías Crowder

L’autocanonització de Rosalía

Lux, el nou disc de Rosalía publicat aquest divendres, ha estat rebut com un viatge místic, un testament pop i una obra mestra (segons The Guardian i la revista Rolling Stone). Però més enllà de l’adoració de la crítica, darrere d’aquest embolcall celestial s’hi endevina quelcom més terrenal: un exercici d’autocanonització de la catalana del Baix Llobregat.

Es parla de Lux com d’una «ascensió espiritual» quan el més complicat a l’hora d’escriure’n la crítica és escoltar-lo sencer. Li sobra pompa. Quan Rosalía es col·loca a si mateixa com a guia, màrtir, profeta i figura divina, un es pregunta si la catalana necessitava aquest disc d’autolegitimació.

L’estructura i l’ús de múltiples llengües podrien llegir-se com un gest d’obertura universal. Però la insistència en la seva «missió divina» («vaig ser feta per divinitzar», diu) i en la idea que la seva veu i el seu art han estat elegits per forces superiors acaba convertint Lux en un relat egocèntric disfressat d’il·luminació. Allà on la crítica veu revelació espiritual, s’hi pot veure quelcom més simple: l’eslògan contemporani del creu en el teu do, segueix el teu propòsit, brilla, el mateix que trobem en llibres d’autoajuda i campanyes de perfums de luxe.

Encara que Rosalía parli de «devoció», Lux barreja el fet místic i el fet eròtic, una cosa que no és nova ni agosarada. Madonna ja va jugar a ser verge i santa, màrtir i figura de desig, fa gairebé quaranta anys. L’ús d’imatgeria religiosa per provocar o elevar la figura de l’artista és un gest clàssic del pop. Lux no el reinventa: el repeteix.

Això no vol dir que el disc no tingui l’atreviment de fer alguna cosa distinta. Però la narrativa que envolta l’àlbum -aquesta idea d’«obra que serà estudiada d’aquí a cinquanta anys» (transcric la crítica de diaris de tirada nacional)- sembla provenir d’un aparell cultural que necessita més un mite que no pas la música mateixa.

Lux és un disc polit i ambiciós. Però no és una revelació divina. És el retrat d’una artista que ha fet d’ella mateixa el seu propi altar on resar-li a tot el seu ego, que és enorme.

Un es pregunta per què la crítica l’adora, a Rosalía, aquesta noia que acusen de fer playback als concerts, mentre l’ignífug Mick Jagger, amb més de vuitanta anys, salta com una llagosta borratxa a l’escenari. Si abans era el públic qui convertia els artistes en déus, en el present són els artistes els que necessiten mostrar-se amb aquell cel musical a l’abast de la mà. Anomenar revelació una autoelevació és màrqueting, no mística.

