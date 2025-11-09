Opinió
El Nou Congost tomba Fontajau
Manresa ha presentat aquesta setmana un ambiciós projecte de reforma del Nou Congost, que inclou l’ampliació en 1.500 localitats gràcies a noves grades als dos fons, i la renovació de la façana, entre d’altres millores. Ho pagaran, bàsicament, les administracions, d’entrada l’Ajuntament, que també ha explicat que està en contacte amb d’altres administracions perquè els ajudin a finançar-ho. I no parlem de quatre rals. «L’actuació més rellevant que s’haurà fet mai en un equipament municipal» de la ciutat, en paraules de l’alcalde Marc Aloy, costarà entre 18 i 20 milions.
El Baxi, per tant, disposarà d’aquí un parell o tres d’anys d’una instal·lació que vol ser referent de la Catalunya central. A Girona, de moment, no consta que l’Ajuntament tingui pensat fer cap millora al pavelló. El que farà serà donar-ne la concessió al Bàsquet Girona, que té moltes idees, però a qui també li agradaria comptar amb una col·laboració tant generosa com la que hi ha hagut a Manresa. Aquí instal·lar dos videomarcadors va costar un any i mig i el canvi d’il·luminació encara està pendent perquè no va arribar la subvenció europea que s’havia demanat. Encara sort que Fontajau, que al setembre va fer 32 anys, ha envellit molt dignament. Però la façana està deixada, s’hi han detectat alguns problemes de degoters, i necessita un rentat de cara important.
A Manresa tenen clar que el bàsquet és una eina de promoció per a una ciutat de 80.000 habitants no tant diferent de Girona. Aquí l’esport d’elit és només per fer-s’hi fotos. Quan cal arremangar-se els processos s’eternitzen i tothom s’ho mira xiulant.
