Opinió
El populisme és internet, i s'ha acabat la història
Equivocar-se a l’engròs és més important que encertar-la com un campió, si del que es tracta és de fer-se una reputació. Francis Fukuyama aporta l’exemple més destacat de la celebritat adquirida a partir d’una predicció ruïnosa. El mateix 1989 de la caiguda del Mur de Berlín, va publicar amb interrogant La fi de la història? El llibre nascut tres anys després ja s’havia desposseït de les crosses cauteloses.
El jove Fukuyama orbitava en cercles conservadors de les grans universitats nord-americanes. La seva culminació de la història gràcies a un triomf del liberalisme es va enfonsar literalment amb les Torres Bessones. El científic polític es va esfondrar com un objecte d’irrisió, avui ningú subscriuria les seves tesis victorioses. Tot i això, conserva la seva aurèola d’intel·lectual sol·licitat als fòrums més concloents.
Ningú no ha exigit al septuagenari Fukuyama una retracció en tota regla de la seva tesi antimil·lenarista. Al contrari, en el seu darrer article rebla que «la democràcia liberal lluita una batalla existencial, en un temps de la història en què la democràcia liberal ha estat més victoriosa que mai». Es tracta, per tant, de mantenir-se categòric, d’assolir conclusions encara que els temps històrics renascuts s’encarreguin de desmentir-les.
Fukuyama no està definit exclusivament per la propensió a equivocar-se, sinó per incórrer en l’error després d’haver armat un plantejament impecable. Aquesta contradicció, que només demostra que la política no és una ciència exacta, torna a dominar el seu article recent. A És internet, estúpid afronta una tasca detectivesca per localitzar les arrels de l’indubtable assalt al liberalisme.
No és tan decisiu en Fukuyama que descrivís el final de la història, com que situés aquesta culminació als anys de la descomposició de l’URSS. No només legislava, recollia a més l’ambient d’eufòria que hi havia a les cancelleries. Si Moscou era un tigre de paper i poc després es divulgaria que l’aclamat armament nuclear soviètic estava obsolet i desorientat, s’estrenava un planeta monopolar. Escorat a més a la dreta, afavorida pel professor de Chicago.
Dècades després, Fukuyama porta «l’explicació de l’auge del populisme global». Novament, l’encerta de ple amb la gènesi temporal, que fixa el 2016 perquè allà van coincidir el Brexit i sobretot la primera arribada de Trump al poder. Per si subsisteix algun dubte sobre la vigència de la qüestió, tots dos fenòmens mantenen la seva vigència. El politòleg finisecular es podria haver remuntat a Berlusconi o a la crisi financera, però el punt de partida consta de pilars impecables i implacables.
A continuació, Fukuyama escomet la part més brillant de l’estudi que ha d’il·luminar l’«hivern del nostre descontentament», la frase inicial de Shakespeare al seu Ricard III, un monarca que defineix els homes forts iliberals amb més familiaritat que clàssics hollywoodians com Neró o Calígula. El professor comença pel sistemàtic, i desgrana fins a nou possibles orígens de l’epidèmia ultradretana que s’abat sobre el planeta.
Comprimits en un paràgraf, els nou cavalls de l’Apocalipsi segons Fukuyama són la desigualtat econòmica implicada pel neoliberalisme, el racisme religiós de sectors progressivament marginats, el ressentiment contra les elits i els experts, el talent de «demagogs com Trump», el fracàs de les promeses (terme que defuig l’autor), la tendència humana a l’odi i, finalment però no menys important, «les xarxes socials i internet».
El catàleg enlluernador no només consagra la capacitat sistematitzadora de Fukuyama, també confirma la superioritat de les universitats americanes bombardejades ara per Trump. Tot i això, l’autor llisca ara pel pendent més fàcil d’elegir l’enemic més difús, que ja hauran endevinat els que recordin el títol de la contribució, És internet, estúpid.
Fukuyama ho ha tornat a fer, i conclou culpant l’àmbit digital del malestar regnant, amb la contundència usada per decretar el final dels cicles històrics. Internet va portar el populisme, i novament es va acabar la història. Aquest veredicte se sustenta en què «el moviment populista en curs es diferencia d’anteriors manifestacions de la política dretana en què no és definit per una clara ideologia politicoeconòmica, sinó per un pensament conspiratiu».
És a dir, una càbala de descerebrats haurien pres el control de la humanitat amb teories absurdes, utilitzant el combustible digital. Per això, «res no il·lustra el paper central d’internet en el desenvolupament del moviment populista com la instal·lació de Robert F. Kennedy de ministre de Sanitat de Trump». L’associació és pertinent, però no justifica un canvi de civilització i l’inquilí de la Casa Blanca sempre serà més procliu a l’espectacle que a la malignitat.
Fukuyama anteposa l’excitació gasosa del món digital a la frustració de les expectatives, sobretot econòmiques, de sectors creixents de la població. D’aquesta manera, el liberal evita demanar explicacions al capital.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa