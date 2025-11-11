Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carta d'un lector: "Quan més haurien de passar, desapareixen del nostre barri"

L'autor assegura que l'any passat van estar "vuit setmanes seguides sense veure" els escombriaires

Un treballador de Girona+Neta, en una imatge d'arxiu.

Un treballador de Girona+Neta, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Montilivi: els escombriaires desapareixen a la tardor

Jordi Xargayó i Teixidor | Girona

Al meu barri, a prop del campus universitari de Montilivi, els escombriaires solen passar els divendres a la tarda a netejar el carrer. Durant bona part de l’any netegen sobre net perquè cauen poques fulles. En canvi, amb l’arribada de la tardor, quan més haurien de passar, desapareixen del nostre barri.

L’any passat, vam estar vuit setmanes seguides sense veure’ls, amb el que això suposa en plena caiguda de les fulles, i amb els efectes col·laterals de les voreres convertides en pistes de patinatge quan plou. Aquest any, fa quatre setmanes que no en sabem res, d’ells.

No sé si tenen present que en les ciutats on els carrers són nets la gent acostuma a ser més cívica i a l’inrevés més incívica. I, si l’empresa concessionària passa dels veïns, a veure si el supervisor del contracte d’escombraries, aquell excàrrec de Guanyem que va tenir la sort d’obtenir aquesta plaça tan ben remunerada, hi fa alguna cosa.

