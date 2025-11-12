Opinió
Ánxel Vence
Nois extremistes i abstemis
Els joves espanyols d’institut s’han fet més extremistes i moderats alhora. Els agrada la ultradreta, però també beuen, fumen i es droguen menys que mai, segons una enquesta del Ministeri de Sanitat. És la generació més saludable dels darrers vint-i-cinc anys, constata satisfeta la ministra del ram.
S’ignora si hi ha alguna relació entre aquest estil de vida sa i les idees una mica malaltisses que, segons els sondejos, atrauen ara els joves. Podria donar-nos alguna pista sobre això el cas del president George Bush, el Jove, bevedor penedit que no va dubtar a envair l’Iraq després de deixar l’ampolla. Abandonar els vicis de l’adolescència té efectes secundaris a certes edats.
Això ja ho va fer notar Ambrose Bierce, gringo vell i savi que definia l’abstemi com una «persona de caràcter feble que cedeix a la temptació de negar-se un plaer». Encara que no sigui aconsellable fer broma sobre aquests assumptes. Particularment, en el cas dels més joves, està acreditat per la ciència que el consum d’alcohol i tabac és un hàbit molt perjudicial. Només queda elogiar la sobrietat per la qual han optat la majoria dels integrants de les noves generacions.
Això que incorrin a canvi en l’extremisme de les idees ja és qüestió diferent, probablement no vinculada a la seva militància al bàndol dels abstemis. És sabut que la rebel·lia davant l’ordre establert caracteritza des de sempre els joves, amb independència del moment que els toqui viure. La mala fama de la joventut es remunta si més no als temps de Sòcrates, que sostenia que els xavals de la seva època eren maleducats, menyspreaven l’autoritat, portaven la contrària als seus pares i tiranitzaven els seus mestres. Segur que tot això ens sona.
Altres rondinaires com l’esmentat filòsof van sostenir opinions semblants al llarg de les següents generacions. Res del que estranyar-se. Els vells solen envejar els joves que ells mateixos van ser al seu dia. Tot i així, molts grans lamenten ara que els joves s’estiguin inclinant cap a la dreta extrema. I què. Ja es va dir que les noves ventrades tendeixen a oposar-se a l’ordre del moment; i actualment el poder és d’esquerres. El més natural és que li portin la contrària, com de costum.
Si fa pocs anys era Podem qui s’emportava els vots de la joventut, ara són Vox i Alvise els que acaparen la simpatia dels xavals. Sorprèn, si de cas, que l’extremisme en les idees coincideixi amb la temprança en el consum d’alcohol i estupefaents.
Tot això passarà, naturalment, com van passar els joves irats de mitjans del segle passat a Anglaterra o els revolucionaris del maig del 68 a París. La diferència és que aquells sí que li donaven a l’ampolla i al canuto. Extremistes i abstemis alhora, una mica rars sí que són els nous insurgents.
