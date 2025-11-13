Opinió
Carta d'un lector: "Una ciutat con Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això"
L'autor no entén com "una ciutat com Girona fa 40 anys jo diria que tenia la millor fira agrícola de tota la comarca"
Decepció a la Fira de Mostres de Girona
Manuel Genover Noguer | Fornells de la Selva
Bon dia. Vaig anar a la Fira de mostres com cada any. Aquest any ja quasi no he pogut més, fins i tot vaig plorar. No puc entendre com una ciutat com Girona fa 40 anys jo diria que tenia la millor fira agrícola de tota la comarca, venia molta gent de Barcelona i de tota la província. El dia de Tots Sants no es podia passar de tanta gent que venia, s’hi tancaven molts negocis. Els restaurants, si no encarregaves taula com a mínim 15 dies abans, no trobaves lloc. No puc entendre com abans ocupava tot. Al final veies que hi havia cotxes que fins i tot muntaven una muntanya russa i pujaven els cotxes. Veies els grans tractors, maquinària agrícola, eines per als jardins, veies realment una fira, on és la competició dels paletes? Entro dins el Palau Firal i el que vaig veure em va decebre. A baix hi havia quatre cotxes elèctrics, dues marques de motos elèctriques i una al costat de l’altre, pujo a dalt i jo diria que més de la meitat hi faltaven estands. No hi havia cap restaurant. Resumint-ho, una decepció total. Una ciutat con Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això. Suposo que tot és una qüestió de costos però també suposo que es volen guanyar massa bé la vida llogant una parcel·la, que suposo que val molts euros, però jo crec que se li hauria de canviar el nom, ja no és una fira.
Les fires que es fan a la província de Girona, Torroella de Montgrí, Olot, la Bisbal, Figueres, Blanes, etcètera, al final seran més importants i més maques i amb més producte que la fira de Girona.
No sé a qui hauria de dirigir aquesta carta però sí que crec que si no cobressin tants euros a tota aquesta gent que anaven a exposar a la fira suposo que tornaríem a veure una fira com la que hi havia abans.
Si es vol crear negocis, si es vol crear prosperitat, arriba un moment, senyors, que dos i dos no són quatre.
Perdó per fer una carta tan extensa però estic molt deprimit . Moltes gràcies i perdó per les molèsties.
