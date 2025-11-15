Opinió
La burocràcia del cotxe elèctric
No conec cap propietari de cotxe elèctric que estigui descontent de la seva compra. Tots, sense excepció, creuen que a la llarga amortitzaran sense problemes la diferència de preu respecte a un vehicle de combustió. També valoren la seva contribució a la reducció d’emissions i, sobretot, el canvi d’hàbits que han fet al volant: intenten fer una conducció eficient intentant minimitzar el consum d’energia, fins i tot aquells que no fa tants anys gaudien prement l’accelerador i fent rugir un motor de molts cilindres. En el que també coincideixen és en la farragosa burocràcia que ha suposat cobrar les ajudes del govern, l’anomenat pla MOVES. Si bé és cert que es tracta d’una subvenció generosa, que pot superar els 7.000 euros, també ho és que la paperassa que comporta pot arribar a desesperar a més d’un. Un conegut m’explicava que ha tardat gairebé tres anys a cobrar l’ajuda, i que gairebé es queda sense ella. Resulta que en un dels documents entregats, l’administració assegurava que no podia verificar l’autenticitat de la firma digital, que per cert era la mateixa que va adjuntar sense problemes en la resta de documentació exigida. Després de més de dos anys d’espera, i estant ell de vacances fora del país, rep una notificació on li diuen que té deu dies per a subsanar la deficiència o en cas contrari perdria l’ajuda. És surrealista. Crec que és positiu incentivar l’electrificació del parc automobilístic, però que hem de trobar maneres més simples de fer-ho, ja sigui aplicant un IVA reduït o una bonificació a l’IRPF. Si l’electrificació és el camí, la burocràcia no hauria de ser el peatge.
Aquesta setmana, el CEO de Nissan a Espanya, Christian Costaganna, lamentava en un acte a Fornells de la Selva la dificultat per accedir a les ajudes. També apuntava que, tot i que al cotxe elèctric a Espanya li ha costat guanyar quota de mercat respecte a altres països europeus, en els últims anys s’ha accelerat el canvi de tendència. Avui, un de cada deu cotxes que es venen és 100% elèctric i un de cada quatre porta un endoll, fet que semblava impensable fa només una dècada. Fa pocs dies hem vist com una de les marques líders de vehicles elèctrics obria un parc amb 40 carregadors a Salt, el que suposa una gran notícia de cara a la millora de la infraestructura de càrrega, que possiblement és encara una de les grans assignatures pendents. Falten carregadors, però sobretot cal que els que hi hagi estiguin en bones condicions. I és que segons la patronal de l’automòbil Anfac, el 22% dels punts de càrrega de vehicles elèctrics del país no està operativa.
