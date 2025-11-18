Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

David Pagès i Cassú

David Pagès i Cassú

Girona

Dos homenots

Catalunya és una nació. I una nació no és tan sols la història, la terra, la llengua, la cultura, una manera de ser i de veure el món... També és la voluntat de ser, la consciència de ser. Tot aquest immens patrimoni no és de transmissió gratuïta. Cal anar-lo preservant, actualitzant (enriquit amb les noves aportacions), cuidant i millorant.

Si mirem enrere, veiem que, afortunadament, en cada generació de catalans hi ha hagut homes i dones que han fet llum, han marcat camí i han esdevingut referents. Avui volem parlar de dos d’aquests grans homes: Josep M. Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925-2012) i Joan Domènech i Moner (Lloret de Mar, 1943-2023), que fa pocs dies foren homenatjats, respectivament, a l’Ateneu Barcelonès i al Teatre Municipal de Lloret amb motiu del centenari del seu naixement i de la cloenda de l’Any, ben fructífer, que se li ha dedicat.

Quants de paral·lelismes que hi hem trobat, en resseguir les seves trajectòries! Ainaud i Domènech eren persones de tracte cordial i proper, amb conviccions i valors sòlids i profunds. D’una gran generositat: mai no tenien un no quan se’ls convidava a participar en algun lloc o bé a fer-hi algun tipus de col·laboració, que sempre excel·lia.

Llurs opinions eren escoltades i respectades per tothom. Sempre posaven l’esperit de servei per damunt dels honors i els reconeixements. Un esperit de servei que, guiats pel que calia fer en cada moment, els dugué a bastir una obra —important i necessària— plenament vigent i a emprendre moltes iniciatives de caràcter divers, que donaren molts fruits.

Persones compromeses i valentes. Deien el que pensaven, amb naturalitat, sense acritud, amb una ironia fina i intel·ligent, amb la voluntat de deixar les coses clares. La seva faceta d’historiadors els portava a recuperar el passat, a situar-lo en el present per així poder tenir elements per construir el millor futur. Van apostar sempre per una catalanitat oberta i per projectar Catalunya com a país d’adhesió, una adhesió basada en la seva identitat i en la convivència entre la seva gent. Amb una mirada còmplice i fraternal vers tots els països de parla catalana.

Ainaud i Domènech eren dos homes bons i honestos que tenien aquella autoritat que t’atorga la gent de resultes d’haver-te guanyat la seva confiança i el seu afecte. Ens afegim als homenatges rebuts fa ben pocs dies perquè són molt adients i perquè els atorguen, tal com es mereixen, admiració, estima i gratitud.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
  2. «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
  3. Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
  4. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
  5. Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
  6. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  7. Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
  8. Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta

Moncho converteix Fontajau en un fortí per al Bàsquet Girona

Moncho converteix Fontajau en un fortí per al Bàsquet Girona

Vitor Reis: «Venir al Girona no ha estat cap pas enrere en la meva carrera»

Vitor Reis: «Venir al Girona no ha estat cap pas enrere en la meva carrera»

Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista

Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista

Jaume Funes: «Avui atribuïm a una pantalla la fiabilitat que abans tenia el catecisme»

Jaume Funes: «Avui atribuïm a una pantalla la fiabilitat que abans tenia el catecisme»

Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona

Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona

Els Ocine de Blanes tindran la primera sala 4D E-Motion de Girona

Els Ocine de Blanes tindran la primera sala 4D E-Motion de Girona

L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps

L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps

"Per culpa de l'alcohol vaig estar a punt de perdre la vida i els meus fills"

"Per culpa de l'alcohol vaig estar a punt de perdre la vida i els meus fills"
Tracking Pixel Contents