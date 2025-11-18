Opinió
Sant Romà, patró de Lloret
En el santoral catòlic, avui 18 de novembre és el dia dedicat a Sant Romà, patró del poble de Lloret de Mar, nucli de la Festa Major d’Hivern. Cal deixar clar que es poden trobar fins a 25 sants amb aquest nom en arxius eclesiàstics. Llavors, quin Sant Romà es venera a Lloret?
No existeix cap evidència més enllà de la consagració i advocació a Sant Romà, l’any 1079, de la primitiva parròquia de Lloret, avui Ermita de les Alegries, sense que la documentació trobada esvaeixi els dubtes de quin sant es tractava i es pogués aclarir el misteri.
Existeixen diverses hipòtesis per explicar com Sant Romà va esdevenir patró de la vila. Una de les que gaudeix de més predicament es refereix al fet que, en aquell temps, regia la seu de Girona el bisbe Berenguer Guifré, un devot de Sant Romà a qui va consagrar l’església de Lloret.
Aquesta explicació no és compartida per tothom. Si per alguns historiadors locals, Sant Romà fou un diaca màrtir, per altres va ser un soldat romà martiritzat.
Ara bé, la gent del poble des del començament es va decantar per celebrar el Sant Romà soldat, que tenia la festivitat el 9 d’agost, data pròxima al 24 de juliol, diada de Santa Cristina que se celebra la Festa Major d’Estiu. Com es menjava dues festivitats separades per uns pocs dies?
Aleshores, les forces vives del poble van decidir traslladar la celebració al 18 de novembre, dia dedicat al Sant Romà diaca. És a dir, a tots els efectes, aquesta diada es venera el patró del poble i s’ha acabat la discussió sobre si era diaca o soldat.
Enguany Sant Romà 2025 acull una sèrie d’activitats per a totes les edats i amb ànim de «descentralitzar la Festa Major arreu del poble», en paraules de les autoritats.
Divendres dia 7, es donava el tret de sortida amb el pregó, discurs pronunciat en públic d’exaltació de la història local, a càrrec de Mireia Hernández, nedadora de natació sincronitzada vinculada a Lloret. A partir d’aquí, un seguit d’esdeveniments tindran lloc una vegada s’ha acabat una temporada turística no del tot reeixida que augura mesos de dificultats econòmiques per a més d’un ciutadà de la vila del llorer.
Per part dels organitzadors s’ha fet saber que la cultura popular jugarà un paper important durant tota una setmana amb trobada gegantera, repic de campanes a la vigília des dels diferents campanars de la vila, dues cercaviles, un correfoc i un concert. No podia faltar un espectacle infantil i una xocolatada pels més menuts.
També hi haurà una missa solemne, amb participació de la coral Alba de Prima. A continuació es ballarà una sardana al voltant de l’església i s’estrenarà La festa de Sant Romà, composició musical de Xavier Albertí.
Alegria, alegria, que és Festa Major!
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta