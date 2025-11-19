Opinió
Talar 500 plàtans al parc de la Devesa
La nit del 7 al 8 de novembre queia un plàtan d’uns quaranta metres d’alçada al parc de la Devesa de Girona, a tocar de la Rosaleda. Arran d’això, el regidor responsable, Sergi Cot, va anunciar una revisió als 2.500 exemplars que hi ha al parc per determinar si caldrà talar-ne més per evitar altres caigudes. La nit del 14 al 15 de juny, feia pocs mesos, n’havia caigut un altre, a prop, de més de quaranta metres.
Tirant temps enrere, el matí del 21 de maig de 2018 queia un exemplar a prop de la plaça de les Botxes. Era dels més vells, amb uns 170 anys i feia prop de 60 metres. Hauria cedit perquè estava podrit per dins i per les arrels, malgrat que externament res feia pensar que pogués caure. L’Ajuntament va assegurar que buscaria un sistema per detectar patologies similars. L’àrea la dirigia Narcís Sastre. Més enrere, el matí 12 de novembre de 2013 un altre plàtan va caure just en una passera en diagonal pavimentada que connecta el vial perimetral i el pont de la Barca amb l’esplanada de la Copa. Tenia 150 anys i feia uns 45 metres. L’exemplar estava malalt i el regidor responsable, Jordi Fàbrega, va apuntar que revisarien «tots i cadascun dels plàtans per detectar si algun d’aquest tingués el risc de caure». Un altre arbre d’uns 25 metres d’altura, havia caigut, la nit del 4 al 5 de març de 2008, per les fortes ratxes de vent.
Sovinteja l’anunci de mesures d’estudis i revisions als arbres cada cop que cau un exemplar, amb la sort que no hi ha hagut cap desgràcia en tots aquests anys. Abans no n’hi hagi una, que aquest estudi i les actuacions pertinents es facin de debò. Amb tota la valentia que calgui, com si s’han de talar 500 plàtans, i amb les mesures que calguin. No només en referència a l’arbrat sinó també a les activitats (fires, mercat, atraccions, curses, concerts, etc). I a continuació sí, dotar de més vida factible el parc.
