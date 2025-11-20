Opinió
Que vingui el flautista d’Hamelín
El popular conte dels Germans Grimm El flautista d’Hamelín, explica la llegenda d’un músic que es va endur d’una ciutat tota una plaga de rates. Com que no va cobrar per aquella feina perquè el seu alcalde es va negar a pagar-li va tornar a la ciutat i al toc de la seva flauta es va endur tots els nens. Mai més es va saber res d’ells. Van desaparèixer. La lliçó moral que vol transmetre és que les promeses s’han de complir perquè llavors hi ha conseqüències. Als ciutadans de Girona se’ns va prometre una ciutat més neta amb el nou sistema de recollida dels residus. No ha estat així. Ara tenim una ciutat més bruta que mai, paguem més diners per la taxa d’escombraries que mai i, a sobre, tenim rates a molts punts i barris de la ciutat.
Hi ha una sensació basada en la més pura realitat que Girona no està neta. Les bosses s’acumulen al voltant dels anomenats contenidors, no s’escombren prou els carrers i moltes papereres estan contínuament plenes i a vessar. I això passa a molts sectors de Girona. La presència de rates no significa res més que el que fan és buscar on alimentar-se. Ho tenen fàcil, sortint a la superfície tenen tota mena de deixalles al seu abast. Per això corren com volen per voreres i espais enjardinats. No fa gaire dies vaig presenciar com una dona feia un crit perquè, en el moment d’anar a prémer amb el peu la palanca per obrir el contenidor, li va aparèixer una rata. Realment fastigós si se’m permet l’expressió. Ens faltaria potser la contractació d’un flautista d’Hamelín. Primer per endur-se les rates i segon, perquè si no el paguem, s’endugui a qui ens ha portat a aquesta situació.
