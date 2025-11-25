Opinió
Els 1.714 cops del Vivales
Quan un escolta o llegeix al Vivales, està pendent d’una sola cosa: en quin moment es referirà a l’any 1714, no sé què deu tenir aquesta data que no la pot oblidar, segur que té el 17 tatuat en una natja i el 14 en l’altra, en sentit invers per a llegir-la correctament quan es mira al mirall. Als catalans joves els sona tan extemporani 1714 com 2017, per això les enquestes els situen cada cop més allunyats de l’independentisme.
Diumenge passat, el gran estadista -a les seves fites em remeto- conegut com a Vivales, va publicar un article infumable a El País, oferint-li a Pedro Sánchez la solució de tots els seus mals: que reconegui el dret a l’autodeterminació dels pobles. «Com no se m’havia acudit abans», es va sentir exclamar des de la Moncloa. Seria una manera infal·lible que els ciutadans oblidessin la seva senyora, el seu fiscal general, el seu secretari general i el seu ministre.
Amb ser important, alhora que senzill, el remei del Vivales a tots els casos de corrupció del govern i de qui el comanda, el més significatiu és que el -per dir-ne d’alguna manera educada- article, començava referint-se una altra vegada a 1714, es devia haver vist el tatuatge de bon matí. Això de 1714 és ja un encapçalament rutinari de qualsevol escrit del Vivales, l’home no és que sigui un literat i menys encara algú a qui li agradi gaire treballar, així que aprofita la mateixa frase cada vegada que ha d’escriure res, sigui la llista de la compra, els propòsits per al nou any o un email per a preguntar-li a la seva senyora si cobra religiosament els 6.000 euros per cada programa que dirigeix en una TV local que ningú mira. Són les úniques ocasions que té per a exercitar l’escriptura, excepte algun article a El País, és clar, però això no compta com a escriptura.
- Hi ha un conflicte polític que es remunta a 1714, més una dotzena d’ous, paper de vàter, tomàquets, dos packs de cervesa, Viagra i cafè molt.
- Hi ha un conflicte polític que es remunta a 1714, començar d’una vegada la dieta, que ja no em corda la jaqueta, afiliar-me a Aliança Catalana i idear un nou logo per al Consell de la Republiqueta, així no m’avorreixo.
- Hi ha un conflicte polític que es remunta a 1714, continues endollada a la TV de La Xarxa, estimada?
