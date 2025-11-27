Opinió
Són senyals
L’Ajuntament de Girona ha llançat una campanya titulada «Són senyals», és una campanya de sensibilització basada en senyals de trànsit reconeixibles, aquesta campanya avisa de possibles situacions de masclisme o LGTBI-fòbia utilitzant els senyals de trànsit.
Animaria a fer una altra campanya amb el mateix titular sobre l’avançament de les idees autoritàries o directament feixistes.
Que les idees conservadores i reaccionàries estan a l’ofensiva, cap persona una mica informada ho pot negar. Mostra d’aquesta ofensiva la tenim en el fet que aquest mes hem patit dues concentracions d’organitzacions d’ultradreta a l’àrea metropolitana de Girona, una al mercat de Salt defensant Espanya i demanant l’expulsió d’emigrants, l’altra demanant, a la plaça del Vi, l’Estat català i la «reemigració», neologisme ideològic inventat per no dir deportacions massives.
Sota uns suposats grans ideals patriòtics, amaguen la persecució i l’odi contra tot allò que ells defineixen com a diferent. Les dues crides clamen a defensar una pàtria ideal, davant dels grans problemes que l’assetgen, que no s’identifiquen amb la crisi que provoca el canvi climàtic, o l’augment de les desigualtats, ni tan sols amb la manca d’unes polítiques socials que protegeixin el dret a l’habitatge, sinó que el problema s’identifica amb el concepte genèric de l’emigrant, perdó, l’emigrant pobre, si és un xeic de qualsevol règim teocràtic cal posar catifa vermella (si ho fa el seu mentor, el senyor Trump, no seran ells els que li portin la contrària).
En temps de crisi i incertesa, el feixisme dona falses solucions simples i emocionals, la seva resposta es redueix a buscar un boc expiatori entre possibles grups vulnerables. Un altre candidat a ocupar aquest espai són els col·lectius LGTBI+. En el dels convocants a la plaça del Vi, repassant les seves xarxes podem trobar com les persones dels col·lectius LGTBI+ són tractades de pervertides i pederastes (textual), promovent la idea que som un perill per a la mainada i incitant a l’odi. Són aquestes expressions d’odi les que justifiquen que senyors com José Ignacio Munilla, actual bisbe d’Oriola-Alacant, defensi les anomenades teràpies de conversió, en concret tenim les seves declaracions del 3 de maig de 2024 defensant els psicòlegs que recondueixen «les atraccions homosexuals». Per sort encara estem en un país on aquest atac als drets humans pot ser perseguit, i justament el 19 de novembre ha saltat la notícia que la fiscalia provincial de Madrid ha obert unes diligències de recerca preprocessals contra el bisbe a partir de la denúncia de l’associació Tu pueblo y el mío, una entitat que segons els seus estatuts té com a finalitat promoure, difondre i preservar la figura, l’obra i el pensament de Miguel Hernández, i entre d’altres, fomentar els valors republicans, liberals i democràtics. Una altra vegada una confrontació entre els que volen imposar una única veritat i els que defensen la possibilitat que floreixi la diversitat humana. Com he dit al principi, animo l’Ajuntament de Girona a continuar amb la campanya «Són senyals» però amb el focus molt més obert.
