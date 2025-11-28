Opinió
Nou Fontajau, nou Montilivi
El novembre del 2007, l’Akasvayu Girona jugava competició europea a la pista del Charleroi belga. A l’equip, entrenat per Pedro Martínez, jugava l’ara president del Bàsquet Girona, Marc Gasol. Aquell cop, però, el director general Antonio Maceiras va decidir que fins a Bèlgica també hi viatgessin la majoria dels treballadors de les oficines del club. El motiu? Conèixer de primer mà el pavelló de Charleroi: l’Spiroudome. Un pavelló amb capacitat per a 6.600 espectadors i on, fa divuit anys i encara ara, a més de partits de bàsquet, s’hi feien concerts, espectacles culturals i hi havia restaurants a l’interior. Avui en dia l’Spiroudome és gairebé una caseta de nines comparada amb les dimensions i les prestacions del nou Roig Arena de València, però fa divuit anys era la instal·lació en la qual s’emmirallaven els gestors d’un Akasvayu que ni va construir cap pavelló ni va subsistir més enllà del següent estiu. Avui, gairebé dues dècades després, el Bàsquet Girona de Marc Gasol té encarrilada la concessió de Fontajau per, en la mesura de les possibilitats de la instal·lació, anar en el mateix camí del que feien el 2007 a tocar de Brussel·les o ara, salvant les distàncies, a València.
El full de ruta el va dibuixar la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, en una entrevista en aquest diari. Es tracta d’aconseguir que a Fontajau hi passin més coses que no pas partits de bàsquet. Que sigui una via d’ingressos per fer sostenible el club, sense esprémer encara més la butxaca de Marc Gasol, fent que, si un cap de setmana juguen al pavelló el Girona i l’Uni, l’altre cap de setmana hi hagi concerts, circs, patinatge, trial o una convenció de cardiòlegs. I qui diu Fontajau diu, en un futur, el futur nou estadi del Girona que segur que Pere Guardiola té definit en algun power point. És clar que en el cas de l’equip de futbol la concessió de l’actual estadi de Montilivi fa molts anys que és del club de futbol i no és que no hagin aconseguit treure rendiment extraesportiu de la instal·lació. Directament, és que no hi han fet ni uns lavabos com cal. n
