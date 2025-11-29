Opinió
Amics de la Unesco
Vam quedar aquest dilluns a les quatre de la tarda als Jardins de la Devesa per a fer una passejada per Girona, visitant diverses escultures i llegint en veu alta alguns poemes. Una activitat molt característica d’entre les que organitzen els Amics de la Unesco de Girona. Aquest cop s’afegia a la convocatòria el col·lectiu Dones Republicanes. Era la vigília del «Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones». Una trentena de persones vam desfilar per diversos racons, deturant-nos i fent rotllana a les escultures. La gent circulava i alguns ens miraven encuriosits perquè no semblàvem pas un grup de turistes escoltant al guia. Pocs es deturaven, com si la cosa no anés amb ells. Més aviat la gent atrafegada passava amb indiferència.
Aquest any els Amics de la Unesco de Girona celebren el quarantè aniversari de la seva creació i tenen una llarguíssima llista d’activitats realitzades durant aquests anys, sempre d’acord amb els valors d’aquesta Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), que es dedica a promoure la pau mitjançant la cooperació en aquests temes, als que hi ha afegit la comunicació.
Els amics de la Unesco de Girona no són pas una entitat tancada i elitista per a lletraferits, els seus actes són entenedors i oberts a tothom. Un pensa que estaria bé que s’engrandís la gens menyspreable xifra de poc més de cent vuitanta socis. Han dut a terme una feina ingent. Un dels seus projectes emblemàtics és l’apadrinament d’escultures que ha pogut sensibilitzar molta mainada, han creat audiovisuals, convocat lectures de textos, certàmens literaris oberts a tothom i impulsen també des de fa anys Nit de Poetes, per bé que aquest acte té una entitat pròpia.
Dolors Reig, incansable i activa dinamitzadora de la vida cultural, n’és la presidenta des de fa un quart de segle, amb una colla de persones sempre disposades a fer més gran la rotllana. Ella mateixa em recorda els noms dels fundadors: M. Antònia Barbero Rivera (la Tonyi, va ser la primera presidenta), Joaquim Bauxell Costa, Joan Carreres i Péra, Antoni Domènech Roca, Francesc Ferrer Gironès, Josep M. Llauger Dalmau, Josep (Bep) Marquès Sureda, Montserrat Pumarola Rodriges i Carles Vivó Siqués. L’acte fundacional es va fer a la Fontana d’Or el 30 de maig de 1985. No us venen ganes de passar per l’Hotel d’Entitats de la Rutlla i fer-vos-en socis? Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
