Opinió
Lideratges
Els gurus del management fa anys que parlen de com haurien de ser els líders del segle XXI, marcat per la transformació digital i la irrupció de tecnologies disruptives. Empreses, institucions i societat en general reclamen lideratges capaços de guiar-nos enmig d’un escenari incert i complex. Hi ha qui advoca per governs de tecnòcrates, però els líders importen. Segons les conclusions de dues enquestes dels últims mesos realitzades per consultores globals, més enllà de coneixements tècnics, calen persones amb idees sòlides i congruents, però que siguin capaces de liderar amb empatia, coratge i la humilitat per reconèixer vulnerabilitats.
No obstant això, a molts països de llarga tradició democràtica sembla que la societat mostra una pulsió per buscar figures que es facin càrrec de tot. La por i la confusió davant la complexitat alimenten el populisme i la recerca de líders gairebé messiànics. Però cap persona pot resoldre sola els reptes globals. L’economista Elena Pisonero explica que la millor resposta és la intel·ligència col·lectiva i que el fet que la democràcia falli no significa que no sigui el millor sistema; més aviat indica que cal reforçar-la amb lideratges que impliquin més persones en la transformació.
La COP30, celebrada fa pocs dies al Brasil, ha acabat amb un acord de mínims en la lluita contra el canvi climàtic. És una evidència més de la crisi del multilateralisme. Però moltes de les solucions a l’emergència climàtica ja estan en mans dels ciutadans, gràcies a tecnologies que ja són més competitives que les alternatives contaminants. El problema solen ser regulacions que les frenen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026
- Denuncien el camioner implicat en l'accident de la variant de Girona per circular-hi malgrat la prohibició
- L'alcalde de Blanes atura el ple per l'actitud i amenaces d'un assistent a un regidor
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric