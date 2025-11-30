Opinió
El rei negre
El col·lectiu Cacau i Negritud ha denunciat aquesta setmana que dues persones han estat multades amb 300 euros per haver protestat durant la cavalcada de Reis d’aquest any per la presència de participants pintats de negre. És un debat cíclic. S’acaben les fires, s’encenen els llums de Nadal, la targeta de crèdit treu fum pel Black Friday i tornem a discutir si per Reis cal que els figurants vagin pintats. Potser no els falta raó, però el que està clar, és que ni era l’hora ni el lloc de protestar «per una cavalcada sense racisme». Aquell dia era, és i serà, exclusivament, pels nens, i consta que es van produir escenes desagradables amb les persones que seguien la desfilada i els van cridar l’atenció. Fins i tot va caldre la intervenció dels Mossos.
Cacau i Negritud considera que l’Ajuntament de Girona hauria d’acabar amb el «racisme» de la cavalcada, vol que la Generalitat retiri la sanció als dos denunciats i se sent «intimidat» per l’actuació policial, que va encerclar els manifestants, els va requisar pancartes, i en va identificar els dos que han acabat multats. Però no diu res de la mainada que va viure escenes que no tocaven en una data per a ells molts assenyalada. Aquest dimarts l’entitat ha agrupat 20 entitats gironines i mig centenar de persones perquè es personin davant de la Casa de la No Discriminació de Girona, la nova oficina de l’Ajuntament, per interposar denúncies contra el racisme durant aquella cavalcada. Aquest cop sí que han trobat el camí per visualitzar la seva posició.
La protesta ha de ser sagrada, però també ho és el dret dels nens, que no en saben res de reis pintats ni racisme i viuen amb il·lusió les hores prèvies als regals. Educació, respecte i tolerància sempre, i així és com els hem d’educar, amb l’esperança que algun dia una generació aconsegueixi que debats com aquest siguin innecessaris.
