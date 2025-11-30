Opinió
De la Tossa pescadora a la Tossa del turisme
El sol esclata al mar i la seva escuma banya la platja; el poble de Tossa, al darrere, queda embolcallat en la penombra. La imatge canvia a un dia de mercat: homes amb boina i mocador al coll, dones amb vestits que els arriben fins als talons. A la sorra, un grup de pescadors arrossega un llagut, aquella barca catalana allargada i robusta, estirant de la popa com si fos un animal tossut.
Un pare rema entre les roques d’una cala petita. El mar és tranquil i el nen que l’acompanya prepara un ham. Les imatges en blanc i negre evoquen el passat i, alhora, la brevetat de la vida: aviat aquell passeig serà un record inesborrable en la ment del nen.
No hi havia drons quan Tossa era un poble pescador, però en el vídeo un recorre l’aire, sobrevola la muralla i contempla les barques avarades a la sorra, testimonis d’un altre temps. Alguns pescadors celebren un bon any alçant ampolles de cava entre caixes de peix. Sí, hi ha una esperança en aquell futur que els espera.
En algun moment ha començat a arribar el turisme, potser va ser després de l’arribada dels actors de Hollywood que les platges es van fer famoses. Pel banyador de les dones, són els anys quaranta. El dron sobrevola una platja plena de gent, invisible als ulls del passat, perquè només la intel·ligència artificial permet aquesta trobada impossible. Imaginem el mateix dron recorrent Girona: la gent del futur ens veurà tan remots com nosaltres veiem els de la Tossa d’aquella dècada?
Els pescadors reparen les xarxes, estenent-les per la sorra. Després apareix Tossa nevada (1962), és un d’aquells hiverns d’abans de l’escalfament global. Dues dones alcen un mero gegant. A la processó es veuen sacerdots, mariners i infants que acompanyen a complir el vot del Pare Pelegrí.
Els rostres, més enllà de la ficció, fruit de fotos antigues animades, transmeten la rudesa de la vida. Què en pensarien del futur, si sabessin què els espera?
L’Ajuntament de Tossa va crear aquesta excel·lent peça audiovisual a partir de fotografies del segle passat, dotant-les de moviment mitjançant intel·ligència artificial, amb la voluntat de mostrar com la Tossa pescadora es va convertir en la Tossa turística. Val la pena veure-la penjada a les xarxes (La Tossa Pescadora). Va encertar Tossa en passar de la pesca al turisme, o només va seguir el corrent inevitable del temps? Cap època sap què s’hi juga mentre avança. Només quan ens mirem des de lluny entendrem què era l’essencial del nostre present, i cap a on ens movem. n
